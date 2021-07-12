Владимирский фитнес не переживет новых ограничений

Этим утром «Атмосферу» посетили 37 человек. Для сравнения, в прошлую пятницу к 11 утра в фитнес-клубе было 145 человек. Во всех трех филиалах клуба «Pride Fitness» сегодня занимались пять человек. Новые ограничения убьют фитнес-индустрию во Владимире, считают представители бизнеса. Такого жесткого локдауна нет даже в Москве.

Последние поправки в указ губернатора фактически закрыли вход в фитнес-клубы для непривитых жителей области. Попасть внутрь, конечно, можно и с отрицательным ПЦР-тестом, но действует он только три дня, а стоит от 1100 рублей.

Новые ограничительные меры вступили в силу в понедельник, 12 июля. Без QR-кода с сегодняшнего дня, кроме фитнес-клубов, нельзя посещать рестораны и кафе, парикмахерские, салоны красоты и кинотеатры. Представители ресторанного бизнеса приравнивают эти меры к полному закрытию заведений.

Владельцы владимирских фитнес-клубов в какой-то мере оказались в худшем по сравнению с рестораторами положением: летние веранды (которые пока под вопросом) могут спасти кафе хотя бы до конца сезона. У спортивных центров такой привилегии нет.

«Fitness Park»

— Будем тоже ходить с клиентами на улицу! Что еще остается? — говорит Сергей, тренер клуба «Fitness Park». — Вынесем оборудование и будем заниматься так же, как было в первую волну.

В первую волну, когда тренажерки закрывались совсем, многие действительно использовали хорошую погоду и занимались на открытых площадках.

— Да, мы опять с тренером говорили про улицу. Год назад уже так тренировались. Встречались на какой-нибудь площадке, он привозил оборудование — и вперед, — вспоминает карантинные времена клиентка «Fitness Park» Варвара.

Сейчас клуб не закрыт, но войти в него можно только по предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Абонементы всем клиентам автоматически продлили до получения сертификата или отмены ограничений.

— Я сейчас на работе, народа очень мало, в основном подростки, — рассказывает Сергей. Среди клиентов клуба действительно много несовершеннолетних, которым никакие сертификаты не требуются.

«Атмосфера»

Речи о занятиях на открытом воздухе или о переносе некоторых тренировок в онлайн, как это было в первую волну, в фитнес-клубе «Атмосфера» нет. В первый день действия ограничений посещаемость клуба упала в пять раз.

— На нашем самом популярном направлении групповых занятий – Body Pump – сегодня утром был один человек. А обычно не меньше двадцати, — делится представитель фитнес-клуба «Атмосфера» Виктория Силантьева.

В инстаграм-аккаунте «Атмосферы» проходит опрос. По его данным, только 20% клиентов клуба планируют продолжать занятия.

— Сегодня к нам пришли только 37 человек за все время работы с самого утра, — продолжает Виктория Силантьева. — И мы понимаем, что это сегодня ажиотаж – пришли все, кто хотел посмотреть на пустой клуб, скорее всего, потом народу будет сильно меньше.

Резидентам «Атмосферы» автоматически заморозили абонементы. Члены клуба могут сами решить, приходить им на занятия (при наличии QR-кода) или подождать до изменения ситуации. Что касается детского клуба, то сопровождающий взрослый при входе должен предъявить сертификат.

— Сейчас мы пробуем организованно собирать детей внизу и отводить на занятия без родителей, но это жутко неудобно и не сработает для грудничкового плавания и других секций в бассейне, — говорит Виктория Силантьева.

В «Атмосфере» не исключают, что вынуждены будут сократить групповые программы и время работы, срезать зарплату тренерам, а также, возможно, слить бассейн, потому что при такой загрузке поддерживать работу большого клуба будет крайне нерентабельно.

Справка. В прошлую субботу представители владимирской фитнес-индустрии встречались и обсуждали, как им дальше жить. Вывод, к которому они пришли, неутешителен: если новые ограничения не отсрочат до того момента, когда в области уже будет привито не менее 60% населения, или не смягчат, то бизнес рухнет.

«Pride Fitness»

Во все три клуба сети «Pride Fitness» в первой половине дня понедельника пришли только пятеро человек.

— Мы пока работаем в обычном режиме, — говорит руководитель департамента по работе со СМИ сети Алина Тимофеева. — Пускаем только по QR-кодам, закрываться не планируем, планируем добиваться поправок.

Добиться поправок в указ губернатора хотят все представители фитнес-индустрии города.

В Интернете появилась петиция против введения новых ограничений во Владимирской области

— Нужно срочно собрать максимум подписей за отмену указа, который связывает по рукам нашу деятельность! – сказано в документе.

Резидентам «Pride Fitness» абонементы тоже заморозят. Для этого нужно написать заявление. Такая же система заморозки у клубов «X-Fit» и «Муравей». В последнем заявление можно отдать лично или отправить по электронной почте.

«Муравей»

В прошлую пятницу в «Муравье» стояла очередь, но не за ключом от шкафчика, как это бывало ранее. Эти люди писали заявление на заморозку абонементов.

— Я пришла на занятия. Времени было около шести часов вечера, на стойке регистрации лежала целая стопка заявлений. Администратор сказал, что очень много людей просят о заморозке, — рассказала посетительница клуба Полина Тарбеева.

— Если ты пишешь статью, то напиши, что это ужас, я хочу заниматься! — это мне написала моя знакомая, тоже резидентка «Муравья».

При всех новых ограничениях для посетителей, тренеры и работники клубов привитыми быть не обязаны, сдавать каждый три дня ПЦР — тоже. Ничего такого в указе нет.

Танцы

— Смотрите. Я не привит (у меня есть антитела, видимо, переболел бессимптомно), многие мои тренеры тоже не привиты, — говорит руководитель танцевального клуба «Санша» Александр Шабалкин. — А я могу пускать на занятия учеников с отрицательным ПЦР-тестом. Получается, мы, сотрудники, можем таких посетителей заразить?

Про танцевальные школы и студии в указе прямым текстом ничего не сказано. Но все понимают, что эти заведения по умолчанию приравниваются к фитнес-клубам. И заняться танцами теперь тоже можно только при предъявлении QR-кода.

— Это убьет бизнес. Даже если все сейчас побегут прививаться, у них не получится, вакцин в городе не хватает, на госуслугах всех отправляют в лист ожидания, — продолжает Александр.

Фитнес Владимира пока не сдается. Все клубы открыты и, по крайней мере, сегодня работают в прежнем режиме. К чему приведет борьба, обжалования, обращение в прокуратуру, подпись петиций, никто не знает. Но таких ограничений индустрия не переживет – это точно.

— А самое интересное, что Роспотребнадзор никаких указаний насчет фитнес-клубов не давал, — заключила представитель «Атмосферы» Виктория Силантьева.