Владимирские гимнасты примут участие в Олимпиаде в Токио

Спортсмены из Владимира выступят на Олимпиаде в Токио. Это спортивный гимнаст Александр Карцев и художественная гимнастка Ангелина Шкатова. Еще два воспитанника СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов включены в резерв мужской сборной, сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Карцев

Мастер спорта России Александр Карцев включен в основной состав сборной по спортивной гимнастике. Александр родился 31 декабря 2001 года. Спортивной гимнастикой занимается с 5 лет. Воспитанник муниципальной СШОР им. Н.Г. Толкачева. Становился серебряным призером Кубка мира в Хорватии 2019 года на перекладине, абсолютным чемпионом России 2020 и 2021 годов, чемпионом России в командном первенстве 2020 и 2021 годов, победителем чемпионата России 2020 года на брусьях.

Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов — в резерве мужской сборной.

Кирилл Прокопьев

Кирилл Прокопьев родился 30 января 1994 года. Спортивной гимнастикой начал заниматься с 7 лет. Сегодня он — мастер спорта международного класса, чемпион первенства Европы 2012 года, чемпион России 2015, 2017, 2018, 2019 и 2021 годов. Чемпион Всемирной Универсиады 2017 и 2019 годов. Серебряный призер этапа Кубка мира в Хорватии 2019 года и серебряный призер этапа Кубка мира 2020 года в Азербайджане и в Австралии 2020 года.

Алексей Ростов

Мастер спорта международного класса Алексей Ростов родился 29 сентября 1993 года. Спортивной гимнастикой занимается с 7 лет. В 2017 году он стал бронзовым призером Универсиады. Серебряный призер чемпионата России 2018 года. Обладатель золота Кубка России на перекладине. Чемпион России 2019 и 2021 годов, победитель этапа Кубка мира в Хорватии 2019 года, серебряный призер этапа Кубка мира в Азербайджане 2020 года.

Ангелина Шкатова

В основной состав российской олимпийской делегации вошла и воспитанница владимирской муниципальной СШОР № 5 по художественной гимнастике Ангелина Шкатова.

Ангелина родилась 25 января 2001 года. С 5 лет занимается художественной гимнастикой во владимирской СШОР № 5. Она — мастер спорта России международного класса, неоднократная победительница и призер официальных всероссийских и международных соревнований. Лауреат персональной стипендии администрации области «Надежда земли Владимирской» (2011 год), неоднократный лауреат персональной стипендии города Владимира для одаренных и талантливых детей и подростков в области спорта. В 2015 году занесена на Доску почёта города Владимира.

На Олимпиаде гимнасты разыграют 14 комплектов медалей – 8 у мужчин и 6 у женщин.

Напомним, что на предыдущих играх Владимирская область была представлена только одним спортсменом. Из Рио-де-Жанейро гимнаст Николай Куксенков смог привести серебряную медаль. Это произошло в финале командного первенства.

XXXII летняя Олимпиада, перенесенная из-за коронавируса с 2020 года на 2021 год, стартует в столице Японии Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Из-за санкций, наложенных на нашу страну, национальная сборная России на Олимпийских играх в Токио не представлена. Спортсмены выступят в нейтральном статусе как представители команды Олимпийского комитета России.