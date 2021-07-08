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Владимирская область установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

За сутки заболели 247 человек

Владимирская область установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  На 7 больше, чем накануне. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Первое место по количеству заболевших по-прежнему занимает город Владимир, где за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 65 пациентов. На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 30 инфицированными. На третье место вышел Ковровский район, где заразился 21 человек. На одного заболевшего меньше – в Муромском районе. 13 случаев выявили в Вязниковском районе; по 11 — в Юрьев-Польском и Меленковском; 10 — в Петушинском; по 9 — в Гороховецком и Кольчугинском; 8 — в Суздальском; по 7 — в Собинском, Камешковском и Александровском; по 6 — в Киржачском и Судогодском; 4 — в Селивановском; 3 — в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 38 044 случая заболевания

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 220 ковидных коек: 180 – в областной клинической больнице, 30 – в областной психиатрической больнице № 2, по 5 – в Центральной городской больнице города Коврова и Ковровской многопрофильной городской больнице № 1.

По состоянию на 7 июля, в больницах региона действует 1731 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Занято почти 80%, свободна 351 койка. За минувшие сутки выздоровели 232 жителя региона, умерли 7 человек.

Пенсионеров доставят на вакцинацию

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Областная администрация напоминает, что в регионе продолжается работа по доставке граждан старше 60 лет для проведения вакцинации. Центры социального обслуживания населения осуществляют ежедневный мониторинг граждан, изъявивших желание пройти вакцинацию. Списки направляются в учреждения здравоохранения, согласовываются дата и время вакцинации.

Для вакцинации выделены отдельные кабинеты

Для вакцинации выделены отдельные кабинеты

Доставка до пунктов вакцинации и обратно осуществляется бесплатно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Граждане пенсионного возраста, изъявившие желание на проведение вакцинации, могут обратиться в комплексные центры, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что привиться от коронавируса в первую очередь смогут сотрудники предприятий Владимирской области.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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