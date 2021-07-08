Владимирская область установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На 7 больше, чем накануне. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Первое место по количеству заболевших по-прежнему занимает город Владимир, где за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 65 пациентов. На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 30 инфицированными. На третье место вышел Ковровский район, где заразился 21 человек. На одного заболевшего меньше – в Муромском районе. 13 случаев выявили в Вязниковском районе; по 11 — в Юрьев-Польском и Меленковском; 10 — в Петушинском; по 9 — в Гороховецком и Кольчугинском; 8 — в Суздальском; по 7 — в Собинском, Камешковском и Александровском; по 6 — в Киржачском и Судогодском; 4 — в Селивановском; 3 — в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 38 044 случая заболевания

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 220 ковидных коек: 180 – в областной клинической больнице, 30 – в областной психиатрической больнице № 2, по 5 – в Центральной городской больнице города Коврова и Ковровской многопрофильной городской больнице № 1.

По состоянию на 7 июля, в больницах региона действует 1731 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Занято почти 80%, свободна 351 койка. За минувшие сутки выздоровели 232 жителя региона, умерли 7 человек.

Пенсионеров доставят на вакцинацию

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Областная администрация напоминает, что в регионе продолжается работа по доставке граждан старше 60 лет для проведения вакцинации. Центры социального обслуживания населения осуществляют ежедневный мониторинг граждан, изъявивших желание пройти вакцинацию. Списки направляются в учреждения здравоохранения, согласовываются дата и время вакцинации.

Доставка до пунктов вакцинации и обратно осуществляется бесплатно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Граждане пенсионного возраста, изъявившие желание на проведение вакцинации, могут обратиться в комплексные центры, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» сообщал, что привиться от коронавируса в первую очередь смогут сотрудники предприятий Владимирской области.