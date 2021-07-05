Владимирская область хронически показывает рост экономики

Скептиков, предсказателей катастроф и противников губернатора, конечно, мало устроят данные Владимирстата за январь-март нынешнего года, поступившие сегодня в «Призыв». Они им покажутся неоправданно оптимистичными. В утешение можем сказать, что статистика эта локальная и на картину мира она не влияет, а кроме того, успехи в экономике имеют к губернатору очень опосредованное отношение, хотя всё-таки имеют. А так за 5 месяцев 2021-го индекс промышленного производства Владимирской области составил 110,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Верной дорогой идём, товарищи!

Уверенный рост регион показывает второй год подряд, а это пандемийный период — очень непростой в целом для экономики. В прошлом году темпы роста были тоже очень нехилые: в целом за 2020-й индекс промпроизводства был 122%. Обычно такие показатели приводят, когда рассказывают о Китае или других интенсивно растущих экономиках мира. А тут на тебе — традиционный середнячок, неглубокая, но всё же периферия.

В целом по России в 2020 году промышленное производство не выросло.

Понятно, что промышленность — это не вся экономика, но всё же основная её часть, ядро. И проходящие там процессы очень важны, поскольку довольно инерционны. Если взять сферу обслуживания — розничную торговлю или общепит, — то при всей болезненности ударов и понесённых в пандемию потерь возрождение может произойти довольно быстро. Был бы спрос и возможность работать.

А промышленность — дело другое. Развалился завод — поди его запусти! Многие помнят 90-е, чего тут объяснять. До сих пор икается.

За счёт чего растём?

— Коронавирус видишь?

— Нет.

— И я нет, а он есть.

А во Владимирской области, конкретно в Петушинском районе, есть фармакологический кластер. То бишь 15 заводов, часть которых работают на борьбу с распространением бесклеточной гадости. В частности, флагман отрасли — научный центр «Генериум».

Именно там производят вакцину для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). И учитывая, какой ажиотаж происходит вокруг вакцинации сейчас, можно не сомневаться, что и по итогам года фармакологический кластер вытянет Владимирскую область вперёд.

Пока же, по итогам пяти месяцев, рост производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 164,2%. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но и это не предел, как писали в советских передовицах. Есть секторы промышленности, показавшие ещё более резвые темпы развития. Например, металлургическое производство выросло почти на 170%, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — в 2,2 раза, а производство мебели — аж в 2,4 раза!

Почти в 3 раза больше стали выпускать кухонных столов и в 4,2 раза – кроватей.

Причём ладно бы это объяснялось подорожанием продукции. Мол, при подсчётах учитывалась стоимость товара, а, допустим, металл с прошлого года вырос в цене чуть ли не в два раза. И пиломатериалы, идущие на изготовление мебели, — тоже. Но нет. Здесь имеются в виду объёмы отгруженного товара.

Можно было бы выдвинуть версию о том, что рост нынешнего года объясняется прошлогодним провалом, — тоже мимо. На сайте Владимирстата прошлогодние данные уже не найдёшь, статистики доступ закрывают, но у нас-то в редакции их документы остались. И, судя по ним, в 2020-м мебели тоже сделали больше (плюс 16%), металлургия поднялась (плюс 27%), вот разве что готовых металлических изделий выдали на-гора меньше (минус 10%).

Пищевики рулят

В прошлом году особое спасибо говорили пищевикам. Экономику всё же лихорадило не по-детски, а кормильцы были на коне: работали, производили, снабжали сидящее по домам населения продуктами. В итоге выпустили продукции на сумму 165 млрд рублей, что обеспечило рост объёмов производства на 9,1%. А, например, производство мяса и мясопродуктов в 2020-м дало прибавку на 29,7%, доложил первый зам губернатора Александр Ремига.

В этом году тенденция сохранилась. Пищевики наращивают обороты.

Правда, прибавка скромнее. Выпуск продуктов в январе-мае по сравнению с январем-маем 2020-го составил 105,3%. Но это, тем не менее, хороший показатель. А учитывая удельный вес «пищёвки» в экономике региона, Владимирская область, можно сказать, в шоколаде. Причём в буквальном смысле.

Как-никак, самые крупные налогоплательщики в региональный бюджет — это кондитерка, в частности «Ferrero» и мясоперерабатывающие предприятия, например, «Abi». Причём «Abi» наряду с внушительными отчислениями в казну ещё и крупнейший работодатель Владимирской области – там трудятся 6000 человек.

А что с доходами и ценами?

Как там в рекламе: «Радость была бы неполной, если б…» Ну, конечно, надо затронуть и вопрос личных доходов. Что ещё нас может так радовать или огорчать? Всё же индекс промышленного производства — показатель для рядового человека умозрительный, отвлечённый, его в карман не положишь.

Так вот, сотрудники Владимирстата однозначно решили нас радовать. Вот что они пишут про зарплаты.

— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-апреле 2021 г. составила 35670,3 рубля, в том числе в апреле 37154,4 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на 9,1% и на 15%.

Тут, конечно, скептики и предсказатели катастроф (и я к ним охотно присоединюсь) спросят: «А где эта прибавка?» и «Считали ли вы, насколько выросли цены?». Насчёт прибавки статистики вряд ли что-то скажут вразумительное, а вот цены они подсчитали. И даже табличку сделали. Вот она.

Из сопоставления двух показателей — роста средних зарплат и изменения цен — сам собой напрашивается вывод о том, что жить мы в очередной раз стали лучше и веселее. Жаль, что Владимирстат не выверяет индекс эмоционального благосостояния. Есть такой. Его ещё называют индексом счастья. Для его определения учитывают много факторов, в том числе состояние здоровья, экологию и стремление людей прожить долгую и полноценную жизнь.

Когда индекс счастья измеряли впервые, в 2006 году, первое место по нему заняла Ванутау. Это такое маленькое островное государство в Тихом океане. Население — меньше, чем во Владимире, около трёхсот тысяч. Подавляющее число занимаются сельским хозяйством: выращивают каву (лекарственное растение), ловят рыбу и разводят скот. В золоте не купаются. Но ничего — живут.

А у нас и люди есть, и, кроме аграрных культур, ещё много чего производим, и с экологией пока не полный швах, хотя, конечно, дышать лучше не становится. А счастья всё не видать. Может, на каву переходить надо? Рассады ни у кого нет?