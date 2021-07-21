Владимир Сипягин и Роспотребнадзор разошлись во мнении об обязательной вакцинации

20 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ №38 «О введении режима повышенной готовности». Они коснулись обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей экономики. В новой версии указа эти требования носят рекомендательный характер. То есть решение о вакцинации своих сотрудников руководители предприятий должны принимать самостоятельно. В то же время Роспотребнадзор, ранее выпустивший свое постановление на ту же тему, настаивает на том, чтобы требования по вакцинации выполнялись.

Губернатор: просто рекомендуем

Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано обеспечить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на соблюдение ограничительных мер и необходимость проведения профилактических прививок.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что 15 июля начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, обязывающее работодателей ключевых отраслей экономики провакцинировать от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников.

Согласно документу обязательная вакцинация от коронавируса вводится для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в следующих сферах: образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в вакцинации.

В своем постановлении главный санитарный врач Владимирской области предписывает руководителям организаций данных сфер деятельности в срок до 15 августа сделать прививку первым компонентом. До 15 сентября полностью пройти вакцинацию должны не менее 60 процентов работающих. Это же сроки рекомендованы и в указе губернатора.

Позиция Роспотребнадзора

Между тем в региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что постановление, которое подписала главный санитарный врач области Татьяна Данилова, продолжает действовать.

— Наше постановление вступило в силу, его никто не отменял. После 15 сентября мы пойдем проверять его исполнение, — уточнила «Призыву» пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Ранее врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Поцелуева озвучила, что за нарушение установленных сроков постановления предусмотрены следующие штрафы.

– на юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;

– на индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

– на граждан – от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;

– на должностные лица – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Изменения в указ губернатора в надзорном ведомстве не комментируют. Как будут реализованы указ главы региона и постановление Роспотребнадзора, находящиеся в противоречии друг к другу, остается только гадать.