Владимир присоединился к музыкальному флешмобу в поддержку олимпийцев

Владимирские студенты стали участниками флешмоба в поддержку российских спортсменов – участников XXXII летней Олимпиады. Главные игры четырехлетия сегодня торжественно открылись в Токио.

В поддержку спортсменов

Флешмоб запустила Ассоциация студенческих спортивных клубов России (АССК). Инициативу поддержали тысячи жителей страны — от Владивостока до Калининграда. В музыкальных видеороликах, а их вышло уже порядка десяти, все желающие пели и танцевали под любимые песни наших олимпийцев. В стороне не остались и владимирские студенты. Они дружно выступили на Театральной площади под композицию певицы Ёлки «Всё зависит от нас самих». Видеоролик можно посмотреть на YouTube или в соцсетях, он выделен хэштегом #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ.

Возможность поддержать российских олимпийцев есть у каждого. Видеоролик со своей версией можно опубликовать в своих соцсетях с хештегами #ВеримвРоссию и #10песенчемпионов. Организаторы проекта поясняют, что флешмоб призван поддержать сборную России на Олимпиаде.

— Мы надеемся, что эти видеоролики поднимут им настроение и помогут настроиться на победу, — подчеркнули авторы проекта.

Флешмоб призван поднять настроение и боевой дух спортсменов.

Наши на Олимпиаде

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Между тем режим ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, сохраняется. Из-за мер по борьбе с COVID-19 болельщики не имеют возможности приехать и поддержать с трибун сборную своей страны.

Российским спортсменам придется особенно непросто еще и из-за запрета выступать под национальным флагом и использовать гимн РФ в качестве музыкального сопровождения на соревнованиях.

Участие в Олимпиаде в Токио примут и спортсмены из Владимира.

Это спортивный гимнаст Александр Карцев и художественная гимнастка Ангелина Шкатова. Еще два воспитанника СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов включены в резерв мужской сборной, сообщает пресс-служба мэрии.

На Олимпиаде гимнасты разыграют 14 комплектов медалей – 8 у мужчин и 6 у женщин. Напомним, что на предыдущих играх Владимирская область была представлена только одним спортсменом. Из Рио-де-Жанейро гимнаст Николай Куксенков смог привести серебряную медаль. Это произошло в финале командного первенства.