Владимир освещают по наказам избирателей

Во Владимире началось благоустройство скверов у многоквартирных домов. Это свободные от машин и построек островки зелени. В большинстве случаев там не хватает элементарных удобств: освещения, асфальтовых дорожек и лавочек. Кроме того, в ряде мест появятся спортплощадки и другие объекты для детворы. Всё это будет сделано в рамках исполнения наказов избирателей. На каждого депутата (а их в городе 25) для этих целей выделили по 2 миллиона рублей: сейчас эти деньги пошли в дело.

Пруды обустраивают

Жителям Доброго повезло: пруд на Комиссарова, точнее, пространство вокруг него, будет ещё интереснее. Там уже есть замечательный детский городок в виде корабля. Сам водоём – чистый, он зарыблен, там и утки обжились. Лавочки, мостики, дорожки, освещение — все есть. Плюс спортплощадка.

Но жители попросили на этом не останавливаться. Поэтому на 2 миллиона рублей у дома № 3-б на Комиссарова построят ещё одну волейбольную площадку, а также добавят игровых элементов для детской площадки.

Всего на благоустройство по наказам избирателей направили 50 миллионов рублей.

У дома № 7 по улице Казарменной тоже есть пруд. Он меньше и не такой благоустроенный. Но тоже служит местом отдыха. Поэтому там поставят лавочки, фонари, проложат дорожки — минимальный набор.

Да будет свет!

На большом открытом пространстве бульвара Иванова, вдоль домов по улице Балакирева, появится универсальная спортивная площадка. Там уже есть одна, для взрослых, а это вторая — для детей. Стоимость её — 2 миллиона рублей.

А в Загородном парке будет светлее. Полмиллиона дали на установку там фонарей. Их поставят на основную аллею и ближе к зоне, где катаются на ватрушках. В выходные, особенно в зимнее время, там много народу. Темнеет же рано. Так что для безопасности и комфорта энергию на склон горы подведут.

Освещение наладят по улице Тракторной в районе домов № 9, 12 и 13. Благоустройство проведут в микрорайоне Лесной по улице Лесной, 4, и на Мира у дома № 25.

50 новых площадок

В этом году по обращениям горожан к депутатам планируют установить 50 площадок на дворовых территориях. Такие площадки уже появились во дворах домов № 4г, 55 и 57 по улице Диктора Левитана, а также во дворе дома № 4/2 по улице Бородинской в микрорайоне Пиганово.

— Сегодня закончен монтаж детских дворовых площадок во дворах домов № 17а по улице Соколова-Соколенка и № 21 по улице Комиссарова. Юные владимирцы — жители этих домов уже с удовольствием осваивают новые качели, горки, карусели и веревочные лестницы, — сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

На этой неделе работы по установке детских дворовых площадок будут продолжены. В частности, к выходным планируется установка детских площадок во дворах домов № 47 по улице Растопчина и № 183 и 185а по улице Добросельской.