Виталий Мутко снова отдал Владимиру Сипягину землю для спорткомплекса

«Эге, а ведь это уже было!» — наморщили мы лбы в «Призыве», получив сегодняшний пресс-релиз областной администрации. Там говорилось о передаче региону-33 земли под новый стадион. Гендиректор Института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко подписал соответствующий документ. И вручил его губернатору Владимиру Сипягину. Как говорится, радость не имела бы границ, если бы не ощущение дежавю. И верно: задали поиск, и тут же нашли в «Призыве» два материала за 2019 год, где говорилось о том же самом — о выделении земли. Только тогда Виталий Мутко в этом деле сначала обещал поддержку, потом одобрил, а сейчас поставил подпись. За что, конечно, тоже большое спасибо — в третий раз.

Комплекс на Мира

— 21 июля в Москве губернатор Владимир Сипягин встретился с генеральным директором Института развития ДОМ.РФ Виталием Мутко. В ходе встречи был подписан документ о безвозмездной передаче земельного участка площадью 5,8 га во Владимире. ДОМ.РФ передаёт его Владимирской области для строительства многофункционального спортивного комплекса с ареной на 3,5 тысячи зрителей, — сообщил пресс-релиз «Белого дома».

Под многофункциональный спортивный комплекс отводят почти 5,8 га земли.

Участок — под боком ВлГУ, на улице Мира. Два года назад, когда было первое упоминание о проекте строительства спорткомплекса, датой возможного начала работ назывался 2021 год. Теперь это, наверное, нереально, но хорошо уже то, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Во Владимире довольно много проектов, связанных со спортом, которые так и остались на бумаге. Крупные спортивные объекты планировали построить в Добром, на юго-западе, у Лыбеди, на Большой Нижегородской, на Студёной горе… Возможно, с комплексом на Мира окажется ловчее.

Сотрудничество с областью

Спорткомплекс по проекту, фигурировавшему в 2019 году, включит в себя универсальный спортзал (с ареной для соревнований 72 х 36 м), восемь тренировочных и один тренажёрный зал, 14 раздевалок, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерские и судейские комнаты и т.д.

— Проект также предполагает создание открытых площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и амфитеатра. Также предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов, — добавил описания пресс-релиз компании ДОМ.РФ, один в один совпавший с пресс-релизом «Белого дома».

В ходе подписания документа Виталий Мутко и Владимир Сипягин обменялись тёплыми словами. О крепких связях и перспективах сотрудничества. Первый напомнил о том, что ДОМ.РФ разработал Стратегию пространственного развития Суздаля, через свой банк участвует в финансировании жилищного строительства и вынашивает планы по развитию арендного фонда. Второй от лица земляков заверил, что вся область с нетерпением ждёт реализации проекта строительства спорткомплекса.

— Я и мои земляки искренне благодарят руководство ДОМ.РФ и лично вас, Виталий Леонтьевич, за конструктивное сотрудничество с регионом, федеральную помощь и понимание чаяний владимирцев, — сказал Владимир Сипягин.

Чаяния владимирцев лежат и в области жилищного строительства, о чём тоже зашла речь.

Финансировать жилищное строительство планируется с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Суть программы в том, чтобы дать застройщикам доступные целевые займы на возведение инженерных сетей, дорог и соцобъектов. То есть того, что понадобится новосёлам, кроме непосредственно квадратных метров в многоэтажках.

Затраты на инфраструктуру в крупных жилищных проектах могут съедать до 20% бюджета.

— С учетом этих расходов рентабельность оказывается недостаточной для привлечения проектного финансирования от банков, и проекты замораживаются. Инфраструктурные облигации могут стать эффективным решением проблемы, — пояснил «Российской газете» зампред правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

Во Владимирской области на землях ДОМ.РФ до 2030 года планируется построить порядка 900 тысяч кв. метров жилья. Оно должно соответствовать стандарту комплексного развития территории. То есть как раз и иметь доступную транспортную инфраструктуру, соцобъекты и современную комфортную среду.