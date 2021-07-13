Въезды в леса Владимирской области перекрыли шлагбаумами

Жителям Владимирской области ограничили пребывание и въезд транспорта в леса из-за высокой пожарной опасности. Такое решение принял департамент лесного хозяйства. В местах, наиболее подверженных лесным пожарам, где растут хвойные молодые деревья, поставят контрольно-пропускные пункты и перекроют дорогу шлагбаумами. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Особый противопожарный режим

ГУ МЧС России по Владимирской области напоминает, что на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим. Разводить огонь в любых целях запрещается.

— В связи с высокой температурой воздуха и отсутствием осадков установилась высокая пожарная опасность. Существует угроза быстрого распространения природных пожаров и пожаров в жилом секторе. В рамках действия особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение огневых работ, приготовление пищи с использованием открытого огня, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В восьми регионах России введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Штрафы для нарушителей

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Под особым вниманием садово-некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня.

Мониторинг за пожарной обстановкой ведется в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

О нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах и необходимости проведения аварийно-спасательных работ можно сообщать по следующим телефонам:

8-800-100-94-00 — федеральная диспетчерская служба лесной охраны;

8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06 — региональная диспетчерская служба Владимирской области.

Также можно написать по адресу электронной почты: vlad-pdu@yandex.ru.

Аномально жаркая погода сохранится, как минимум, до конца недели. Отсутствие дождей усугубляет ситуацию. По предварительным прогнозам, осадки, если и случатся, то не раньше выходных. Пока же жара во Владимирской области грозит побить три температурных рекорда.