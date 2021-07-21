Въезд во Владимир украсит гигантское панно

Во Владимире, на фасаде дома № 68 по проспекту Ленина, появилась огромная картина. Ее рисует известный художник Кирилл Ведерников. До окончания работ осталось 3-4 дня. Монументальное полотно, отсылающее к истории древнего города, будет встречать въезжающих со стороны Москвы.

Не граффити

— Многие называют это граффити. Это не граффити и даже я бы это к стрит-арту не отнес. Это больше мурализм , монументальное искусство, — объясняет автор картины.

Кирилл Ведерников родом из Вязников. На днях он отмечал день рождения, по поводу чего на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал: «Сегодня мне 30 лет! И, пожалуй, символично, что в этот день я делаю одну из самых больших своих работ на родной земле».

К тридцати годам Кирилл поработал во многих крупных городах, его картины украшают стены в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Астрахани, Ялте. Самое масштабное полотно он создал в Екатеринбурге. Вязниковский художник-монументалист решил переосмыслить историю Уральских гор и изобразил на стене дома искусного кузнеца Гефеста.

Владимирская картина занимает целый фасад пятиэтажки.

Стилистически полотно отсылает к истории древнерусской живописи, иконе, с добавлением элементов русского авангарда.

— Это искусство более созидательное и созерцательное. В отличие, скажем, от Бэнкси, который рисует что-то на злобу дня, — говорит художник.

Закрасить не должны

На новом полотне Ведерникова Золотые ворота, закатное солнце, шлемы воинов. Работа посвящена истории древнего Владимира, его праотцам, основателям русских городов.

Место под монументальное полотно выбрали не случайно. Этот фасад хорошо виден при въезде в город.

— Человек, когда въезжает, видя эту картину, понимает, что приехал в город с определенной историей, с определенным контекстом, — продолжает автор работы.

Эскиз и идея рисунка согласованы с главным архитектором Владимира.

Можем надеяться, что коммунальные службы не закрасят его через неделю. Хотя, это не точно. Вспомним граффити с диктором Левитаном, которое очень быстро уничтожили.

И монументальное панно Кирилла Ведерникова, и почивший Левитан, и еще несколько объектов стрит-арта появились в городе в рамках фестиваля уличного искусства ZAGFEST. Основные активности феста – лекции, мастер-классы, флешмобы — проходили 3 и 4 июля. Но организаторы обещают украшать Владимир в течение всего лета.

— Город исторический, город очень сложный, с ним нужно работать, конечно же, какие-то локальные граффити есть, как и везде. А это более созидательное, более вписанное искусство, это огромный шажочек для развития уличного искусства во Владимире, — уточнил Кирилл Ведерников и пообещал закончить полотно через 3-4 дня.