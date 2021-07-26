Ветеран труда: что дает это звание и как его получить

Ветеран труда – это почетное звание в Российской Федерации, присваиваемое гражданам, проработавшим продолжительное время в соответствующих сферах деятельности, и удостоенным наград за профессиональные успехи. Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» во Владимирской области установлены Федеральным законом «О ветеранах», постановлением губернатора области № 370 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда». Порядок распространяется на все города области.

Специалисты областного департамента социальной защиты населения разъясняют читателям «Призыва», какие льготы есть у ветеранов труда, кто имеет право на присвоение этого звания и как его оформить.