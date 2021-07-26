Ветеран труда: что дает это звание и как его получить

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Департамент соцзащиты разъясняет
Ветеран труда – это почетное звание в Российской Федерации, присваиваемое гражданам, проработавшим продолжительное время в соответствующих сферах деятельности, и удостоенным наград за профессиональные успехи. Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» во Владимирской области установлены Федеральным законом «О ветеранах», постановлением губернатора области № 370 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда». Порядок распространяется на все города области.
Специалисты областного департамента социальной защиты населения разъясняют читателям «Призыва», какие льготы есть у ветеранов труда, кто имеет право на присвоение этого звания и как его оформить.
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Какие льготы полагаются ветеранам труда?
Согласно Закону Владимирской области от 2 октября 2007 года № 120-ОЗ ветеранам труда при достижении ими возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, ветеранам труда, которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, а также ветеранам труда, соответствующим условиям, необходимым для назначения пенсии, вне зависимости от того, прекращена ли ими трудовая деятельность, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов;
- ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива в размере 2723 рубля проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, при отсутствии индивидуального отопления с помощью электрических или газовых отопительных приборов;
- предоставление мер социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения от станций, расположенных на территории Владимирской области, до конечных пунктов движения пригородных поездов и в обратном направлении в порядке и размере, определяемом постановлением администрации Владимирской области;
- ежемесячная денежная выплата в размере 473 рубля;
- бесплатные медицинская помощь, социальная помощь и обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по перечню заболеваний, установленному приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
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Кому присваивается звание «Ветеран труда»?
Звание «Ветеран труда» присваивается лицам, имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, а также:
- награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации;
- удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации;
- награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации;
- удостоенным благодарности Президента Российской Федерации;
- награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).
Кроме того, звание «Ветеран труда» может быть присвоено лицам, не имеющим вышеперечисленных наград, но начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
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Как получить звание «Ветеран труда»?
Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам постановлением департамента социальной защиты населения Владимирской области (далее — департамент). Лица, претендующие на присвоение этого звания, подают в государственное казенное учреждение социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения.
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Какие документы необходимы?
Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», представляют паспорт, а также документы, подтверждающие:
- награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или благодарностью Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
- трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, представляют паспорт, а также документы, подтверждающие:
- — начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем;
- — трудовой (страховой) стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных.
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Каковы сроки рассмотрения документов?
Заявления лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», со всеми необходимыми документами в 15-дневный срок направляются государственным казенным учреждением социальной защиты населения в департамент. Для присвоения звания «Ветеран труда» могут быть представлены как подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные государственным казенным учреждением социальной защиты населения.
Департамент в 15-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении звания «Ветеран труда» либо уведомления об отказе в присвоении этого звания. Постановление департамента принимается в течение трех недель.
Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», государственным казенным учреждением социальной защиты населения по месту его жительства выдается в установленном порядке удостоверение ветерана труда в течение 1 месяца со дня подписания постановления департамента.
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Каковы основания для отказа?
Основанием для отказа в присвоении звания «Ветеран труда» является отсутствие перечисленных выше документов. Уведомление об отказе в присвоении звания в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения направляется департаментом заявителю и в государственное казенное учреждение социальной защиты населения по месту его жительства с указанием причин отказа и с приложением представленных заявителем документов.
Обратите внимание! С 1 июля 2016 года вступил в силу еще один важный документ — постановление правительства РФ N 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда». Согласно этому документу каждое министерство и ведомство должны были учредить только один знак отличия, дающий право на присвоение ветеранского звания, а также порядок награждения этим знаком.
При этом в законе предусмотрено, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года были награждены иными ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии.
Заглавное фото: gcheb.cap.ru