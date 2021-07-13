Верю – не верю: 8 интересных фактов о памятнике Фрунзе во Владимире

Пламенный большевик, подпольщик и даже боевик до революции, затем авторитетный государственный и военный деятель Советской России – такой незаурядной личностью был Михаил Васильевич Фрунзе (1885 – 1925). Памятник ему во Владимире был открыт 12 июля 1974 года. Тогда это было долгожданное завершение впечатляющего монументального проекта, начатого по инициативе комсомольцев Владимира.
Впрочем, идея увековечить Михаила Фрунзе во Владимире полностью соответствовала государственным задачам в монументальной пропаганде. Торжественная закладка памятника прошла в 1967 году, когда праздновали 50-летие Октября и готовились к 50-летию комсомола. Что еще интересного известно об этом монументе? Прочитайте приведенные ниже факты и попробуйте определить, какие из них являются верными, а какие – нет.
Площадь Фрунзе, на которой стоит памятник пламенному революционеру, расположена во Фрунзенском районе, на пересечении улиц Фрунзе и Усти на Лабе.
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Неправильно!
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Площадь Фрунзе во Владимире появилась в 1967 году, а памятник революционеру появился здесь только через 7 лет - в 1974 году, так как построили его на деньги владимирской комсомольской организации.
Правильно!
Неправильно!
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До революции Михаил Васильевич Фрунзе частенько бывал во Владимире, занимаясь организацией социально-демократического движения в нашем городе. Поэтому появление его памятника в советское время – вполне понятное событие.
Правильно!
Неправильно!
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Высота бронзовой фигуры Михаила Фрунзе - 5 метров, а гранитного постамента - 4 метра. В то время это был самый высокий памятник во Владимире.
Правильно!
Неправильно!
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С трех сторон к памятнику ведут лестницы, ступени которых оформлены гранитными плитами светло-серого цвета, а на площадках между маршами установлены блоки красного гранита с рельефами, изображающими эпизоды из истории владимирского комсомола.
Правильно!
Неправильно!
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Над проектом памятника работали владимирцы - скульпторы Борис Яковлев и Юрий Вашкевич, а также архитектор Виталий Сохин.
Правильно!
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На постаменте памятника под светским именем государственного деятеля указано еще и имя, данное ему при крещении, - Арсений.
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Часть сцен фильма «Прошу слова» 1975 года снимали во Владимире. На 56-й минуте можно увидеть площадь Фрунзе. По одной из версий, на пленку попал момент подготовки памятника к открытию.
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