Верю – не верю: 8 интересных фактов о памятнике Фрунзе во Владимире

Пламенный большевик, подпольщик и даже боевик до революции, затем авторитетный государственный и военный деятель Советской России – такой незаурядной личностью был Михаил Васильевич Фрунзе (1885 – 1925). Памятник ему во Владимире был открыт 12 июля 1974 года. Тогда это было долгожданное завершение впечатляющего монументального проекта, начатого по инициативе комсомольцев Владимира.

Впрочем, идея увековечить Михаила Фрунзе во Владимире полностью соответствовала государственным задачам в монументальной пропаганде. Торжественная закладка памятника прошла в 1967 году, когда праздновали 50-летие Октября и готовились к 50-летию комсомола. Что еще интересного известно об этом монументе? Прочитайте приведенные ниже факты и попробуйте определить, какие из них являются верными, а какие – нет.