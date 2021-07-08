Вакцинировать от ковида в первую очередь будут сотрудников предприятий

Привиться от коронавируса в первую очередь смогут сотрудники предприятий Владимирской области. По словам и.о. директора регионального департамента здравоохранения Александра Жесткова, план вакцинации уже сформирован. И в основном речь идет об удовлетворении заявок от учреждений.

— Очередь уже сформирована, мы работаем с предприятиями. Как только вакцина поступает, в течение дня она расходится по учреждениям, — отметил Александр Жестков накануне, в ходе торжественной передачи автомобилей для больниц Владимирской области.

Поступающие в регион вакцины распределяются за один день.

Удивляться этому не стоит. После информации о введении паспорта коллективного иммунитета, который позволяет даже в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки работать в режиме наибольшего экономического благоприятствования, сотрудники предприятий начали активно вакцинироваться. Документ будут вручать только предприятиям, где 60 и более процентов работников (от их фактической численности) либо сделали прививку против коронавируса, либо уже перенесли этот недуг.

Нет вакцин

При этом в департаменте здравоохранения не отрицают, что прививочная кампания проходит с проблемами. Главная из них – дефицит вакцин. Регион оказался не готов к повышенному ажиотажу. Чиновники говорят: спешить не надо, до осени привьют всех желающих. Правда, есть сомнения, что такими темпами область выйдет на нужный уровень.

— К сожалению, на текущий момент мы имеем проблемы с поставками вакцины. Это всероссийского масштаба проблема. Если мы посмотрим на другие регионы, там такие же проблемы имеются. В связи с тем, что создался ажиотаж по поводу вакцинации, хотелось бы успокоить население: срок, до которого мы должны привиться по плану, до 1 сентября, — отметил Александр Жестков. — Единовременно сейчас всех мы привить не можем физически, потому что у нас нет столько медицинских работников с учетом того, что мы еще и боремся с ковидом на текущий момент.

Сколько точно человек стоит в очереди, и.о. директора здравоохранения не сообщил. Две недели назад говорилось о необходимости 70 тысяч доз вакцины для удовлетворения потребностей всех, кто уже записался на прививку. С тех пор в регион поступило несколько партий препаратов. Точно известно о 17 400 и 7800 дозах. До конца недели ожидается еще 10 тысяч доз. Но этого все равно недостаточно.

Очередь на вакцинацию

Чтобы пройти вакцинацию, люди выстраиваются в очередь. В мобильных пунктах, которые, по идее, должны работать без предварительной записи, формируются листы с именами и фамилиями. Так, чтобы привиться в «Глобусе», жители Владимира приезжают в гипермаркет в 6 утра. Но препаратов на всех не хватает. Врач заранее объявляет, сколько сегодня доз вакцин и есть ли смысл ждать.

В мобильных пунктах очередь на вакцинацию.

Примерно так работает еще один прививочный пункт на Студеной горе. Там, по словам горожан, в принципе процесс организован. Но если хотите попасть на прием, стоит подъехать за пару дней до прививки.

— Я сначала мужа своего записала на вакцинацию, потом дочь. Тут листочки на двери, можно добавить себя. Примерно понимаешь, какой ты будешь по очереди, — говорит жительница Владимира. — Тут в жару хорошо ждать, можно посидеть, недушно.

При этом пройти вакцинацию в поликлинике непросто. Свободных ячеек нет, говорят в регистратуре. Максимум, что могут предложить желающим сделать укол, запись на две недели вперед.

В лист ожидания ставят и на портале госуслуг. И когда придет твое время, непонятно. Для примера, две недели назад на прививку записался сотрудник «Призыва». Максимум, что удалось с того времени, это получить уведомление о том, что сообщение направлено на исполнение.