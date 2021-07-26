Вакцинация во Владимирской области вновь стала обязательной

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вновь внес изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности». Они коснулись обязательной вакцинации 60% сотрудников предприятий ключевых отраслей экономики. В новой версии указа эти требования носят уже обязательный характер.

Все-таки обязательно

Прежде в регионе возникли разночтения по поводу обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно постановлению начальника регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача по Владимирской области Татьяны Даниловой, вакцинация от коронавируса для сотрудников 12 сфер деятельности стала обязательной. Документ был подписан 15 июля.

Уже 20 июля, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин издал указ, в котором для сотрудников этих же предприятий вакцинация от COVID-19 носила рекомендательный характер.

Чтобы избежать разночтений, указ губернатора пришлось уточнять. Пункт 42 указа теперь изложен в следующей редакции:

«Установить, что организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, граждане, находящиеся на территории Владимирской области, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных настоящим Указом, санитарно-эпидемиологических требований и постановлений, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом по Владимирской области, в соответствующих сферах деятельности.

Несоблюдение гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями запретов, требований и постановлений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для привлечения их к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Привиться до 15 сентября

Напомним, что обязательная вакцинация от коронавируса вводится для сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в следующих сферах: образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, а также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в вакцинации.

Постановление главного санитарного врача по Владимирской области Татьяны Даниловой обязывает руководителей предприятий в 12 сферах деятельности до 15 сентября организовать вакцинацию не менее 60% своих сотрудников от коронавируса. Сделать прививку первым компонентом необходимо в срок до 15 августа.

Ранее врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Поцелуева озвучила, что за нарушение установленных сроков постановления предусмотрены следующие штрафы.

– на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей;

– на индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей;

– на граждан – от 15 до 40 тысяч рублей;

– на должностные лица – от 50 до 150 тысяч рублей.