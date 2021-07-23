В Вязниковском районе сгорел единственный действовавший в советское время старообрядческий храм

Во Владимирской области сгорел старообрядческий храм. Пожар случился в селе Рытово Вязниковского района сегодня ночью. Огонь уничтожил деревянную церковь во имя Успения Божией Матери полностью. Люди физически не пострадали. Морально — да. Предварительная причина возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

В советское время храм в Рытово был единственной действующей старообрядческой церковью во Владимирской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в начале третьего ночи — самое глухое время. И позвонили, естественно, с опозданием, когда храм уже пылал.

Инцидент в далёком селе

От Вязников до Рытово — 45 километров. Асфальт только до Сергиевых Горок, дальше километров восемь — грунтовка. Тут и при хорошем раскладе вовремя прибыть к месту пожара нереально. А ещё и звонок запоздал.

— К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. К тому же из-за низкой степени огнестойкости деревянной церкви огонь стремительно распространялся, — сообщили спасатели. — На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение храма по всей площади.

Площадь пожара составила 144 кв. метра.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Основная версия случившегося — неисправность электропроводки и, как следствие, «коза» — короткое замыкание.

Что потеряли

Село Рытово — маленькое. По переписи 2010 года там постоянно жили лишь 35 человек. Но между тем история села древняя, как минимум, с XVII века. И связана она во многом со старообрядцами, которые после раскола населяли эти места.

Как сообщает сайт староверов, до конца XIX века старообрядцы Рытово принадлежали к беспоповцам поморского согласия. Но примерно в 1880-х приняли священство Белокриницкой иерархии. Этому способствовала проповедь священноинока Арсения, впоследствии епископа Уральского и Оренбургского.

Именно по его настоянию моленная в Рытово была перестроена в деревянный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. Её освятили в 1907 или 1908 году. Деньги на храм пожертвовал купец Михаил Хлыстов.

Кстати, на средства того же купца Хлыстова в 1910-1912 годах в Рытово построили двухэтажную школу из красного кирпича. Она работала до конца 1970-х годов. Позже это здание разрушили, сообщила «Википедия».

Сейчас община села Рытово входит в Нижегородскую и Владимирскую епархию Русской православной старообрядческой церкви (РПCЦ).