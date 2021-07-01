В Суздале восстановили разрушенный паводком мост 

В Суздале восстановили пешеходный мост через реку Каменку, расположенный у стен Спасо-Евфимиева монастыря. Во время весенних паводков его затопило полностью. Помощь городу оказала некоммерческая организация, созданная неравнодушными к судьбе города предпринимателями.

Мост на улице Покровской был разрушен ледоходом.

Помощь бизнеса

В качестве временной меры городская администрация установила понтонный мост, который диссонировал с историческим обликом города. Денег на восстановление моста в прежнем виде в бюджете города не было предусмотрено.

— Участники нашей организации, зная о проблеме и наблюдая её день за днём, приняли совместное решение помочь городу, чтобы и жители, и гости города могли наслаждаться гармоничными пейзажами древнего Суздаля, — приводит слова исполнительного директора АНО «Суздальская инициатива» Никиты Демьянова официальный сайт мэрии.

Ремонт моста в рекордно короткие сроки выполнила строительная бригада из Шуи. Команда работала без перерывов по 14 часов в день. Несмотря на сильную загруженность, строители смогли приехать в свои выходные и за два дня восстановить мост.

В Суздале на счету шуйской бригады уже три моста.

Напомним, что в начале апреля в Суздале пострадали сразу несколько мостов через Каменку. Из-за активного таяния снега и осадков уровень воды повысился на 1 метр 80 сантиметров. Смыло мосты у Спасо-Евфимиева монастыря и у Богоявленской церкви на улице Набережной. Также были повреждены конструкции моста у Музея деревянного зодчества.

А мост на улице Коровники?

Обсуждая новость про восстановление моста на улице Покровской, пользователи суздальских пабликов не могли не вспомнить о ремонте моста через реку Каменку по улице Коровники.

— Надо было эту бригаду в Коровники на мост пригласить, глядишь, уже движение открыли бы!!! — рассуждают местные жители в городском паблике «ВКонтакте».

В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик был обязан произвести капитальный ремонт моста до 1 июня 2020 года. Только вот сроки переносились неоднократно. Движение транспорта по мосту так и не возобновили.

Подрядчик винил во всем бюрократические проволочки и пандемию. К середине осени прошлого года дорожники обещали ускориться и сделать все к ноябрю, но и на завершающем этапе возникли сложности. Суздальская межрайонная прокуратура выписала штрафы подрядчикам. Руководителя ООО «НПП СК МОСТ» обязали выплатить 1 миллион, а юрлицо — свыше 20 миллионов рублей.