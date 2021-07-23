В садики и школы Владимира завезут асфальт

В пяти школах и пяти детсадах Владимира в августе начнётся большой ремонт территорий. Заасфальтируют дорожки, ведущие к парадным, к уличным детским площадкам и стадионам. В этом году выделено 69 миллионов рублей. Их хватит на детсады № 9, 71, 97, 108, 109, на школы № 15, 32, 33, а также на гимназии № 23 и 35.

— Программа благоустройства территорий образовательных учреждений утверждается на 5 лет. Не все в неё попадут. У нас есть сады, где делали пристройки и приводили в порядок всю территорию. Есть новые детские сады и ясли. Там ремонт ни к чему. А есть старые — ими и займёмся, — пояснила зам. начальника городского управления образования Елена Маркова.

По предписаниям

Перечень образовательных учреждений, где пройдёт ремонт, обсудили депутаты комитета по образованию горсовета. У них возникли вопросы.

— Непонятно, почему в список попали гимназии 23 и 35? Там вполне благоустроенные территории. И деньги водятся за счёт платных услуг. Не самые бедственные учреждения, — спрашивали депутаты.

В управлении образования пояснили: первоочередной список составлен по предписаниям, выданным надзорными ведомствами (Роспотребнадзором и пожнадзором). Те принимали учреждения к учебному году — вот и выявили нарушения.

Все 10 объектов для ремонта имеют уже не одну желтую карточку.

Комитет с аргументами согласился. Теперь слово за всем Советом. Если депутаты скажут «да», заказ на работы выставят на торги. Асфальтирование должны выполнить до начала учебного года.

Кровли и окна

Проблема многих образовательных учреждений — старые окна. В прошлом году пластиковые конструкции вставляли в детсадах, в этом году пришла очередь школ. Более 17 миллионов рублей направят на замену окон в 19 общеобразовательных заведениях. Хватит на 550 конструкций.

Раньше проблемой номер один всех учебных заведений Владимира были текущие кровли. Но с ней почти справились. Большие ремонты завершены. Если и случаются протечки, то летом их устраняют. В бюджете города ежегодно предусматривают по 10 миллионов рублей на такие внеплановые ремонты.

А теперь взялись и за ремонт асфальтовых дорожек. И ещё озаботились вопросом безопасности. Монтируют камеры видеонаблюдения, причём не только в самих школах и садиках, но и на прилегающей к ним уличной территории.