В отель только по QR-коду: в силу вступили новые ограничения

С сегодняшнего дня заселиться в гостиницы Владимирской области можно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего либо отрицательного ПЦР-теста. 15 июля 2021 года в силу вступили соответствующие поправки в указ губернатора. Что ждет отельеров, учитывая, что в России, по подсчетам Bloomberg, вакцинацию прошли 12,9% жителей?

Распространяются новые ограничения помимо гостиниц и отелей на туристическую деревню, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом, шале, бунгало. Запреты, наложенные на предприятия сферы гостеприимства, стали первыми в череде жестких мер. Их приняли 24 июня.

Вслед за ограничением на въезд в гостиницы последовали поправки в указ губернатора, которые закрыли с 12 июля людям без QR-кода доступ к кинотеатрам, кафе и ресторанам, парикмахерским и салонам красоты, а также фитнес-клубам. Поправки в указ подписали и опубликовали ровно неделю назад.

Бизнес против

Представители владимирского бизнеса выступили против жестких ограничений. На встрече рестораторов, отельеров, владельцев салонов красоты и фитнес-клубов директор нескольких суздальских отелей Марианна Питкевич напомнила, чем жесткий локдаун обернулся в прошлый раз.

— Это приводит к тому, что начинает работать серый бизнес. В прошлом году в пандемию у нас в Суздале просто активизировалась эта схема, сдавали все: дома, квартиры, гаражи, дачи, мне кажется, даже собачьи будки.

По итогам встречи Ассоциация отельеров и рестораторов Владимирской области подготовила петицию. Главная просьба представителей бизнеса — отложить введение жестких ограничений до 1 сентября. Обеспечить необходимое количество вакцин и расширить основания для заселения в отели. Например, ключи от номера выдавать людям с наличием антител и справкой о медицинских противопоказаниях. На 14 июля петиция собрала 7 тысяч онлайн-подписей и больше тысячи офлайн.

Большие убытки

За две с лишним недели, которые прошли с момента опубликования поправок в указ, касающихся ограничений на въезд в отели, гостиничный бизнес региона потерял, по словам Марины Земсковой, президента Ассоциации отельеров и рестораторов (АОиР) Владимирской области, 90 процентов заказов.

— Мы получаем одни звонки: какая ситуация, можно ли заезжать — и все. Новых регистраций на заезд и броней у нас нет. Сейчас мы проводим опрос в чате с отельерами – получается, что 10 процентов только бронирований сохранено. Падение 90 процентов.

Июль и август – период, когда гостиничный бизнес накапливает деньги, чтобы пережить осенние месяцы, в которые из-за плохой погоды Владимир и Суздаль становятся менее привлекательными для туристов.

— Летние месяцы позволяют сохранить капитал, за счет которого мы выживаем. Сейчас этого капитала нет, и сентябрь, октябрь, ноябрь мы будем сидеть впустую, — продолжает Марина Земскова.

Переговоры с администрацией

Первая встреча администрации области в лице вице-губернатора Александра Ремиги с владимирскими бизнесменами состоялась неделю назад в день опубликования поправок в указ. Никаких смягчений по ее результатам не последовало.

— Нас собрали и вместо того, чтобы спросить совета, зачитали указ. Сказали, что он принят, обжалованию не подлежит, мер поддержки пока нет, регион бедный, но мы что-то подумаем, — рассказывает вице-президент АРиО Владимирской области Александр Юрьев.

После этого была опубликована петиция, написано обращение в прокуратуру, а представителей бизнеса поддержала фракция «Единая Россия». Следующим шагом региональной власти были отдельные встречи с представителями пострадавших отраслей. Их на своей странице во «ВКонтакте» анонсировал Ремига.

На первую такую встречу пригласили представителей фитнес-индустрии и салонов красоты. Она состоялась 13 июля, по ее результатам действие ограничений, введённых указом губернатора для фитнес-центров, спортзалов, салонов красоты и парикмахерских, отодвинули до 1 сентября.

Только вместе

При этом официальная позиция Ассоциации рестораторов и отельеров следующая: на отдельные встречи не ходить, разговаривать только всем вместе и лично с губернатором.

— Это встречи для статистов. Мы не видим смысла участвовать в пустом времяпрепровождении в то время, пока бизнес страдает, — заявил вице-президент АОиР Александр Юрьев.

Тем не менее вчера на встрече с Ремигой присутствовали представители кинотеатров и детских игровых центров, а на сегодня назначена встреча с рестораторами и отельерами. Туда, по словам Юрьева, практически насильно привозят бизнесменов из области. Владельцы крупных точек из Владимира встречаться с вице-губернатором не собираются.

— Мы сколько раз ходили на такие встречи, предоставляли расчеты, какие убытки терпит предприятие через неделю, месяц и так далее, все было предоставлено, обговорено, в письмах написано. Ответов нет, встречи ни к чему не приводят, — говорит Марина Земскова.

Гостиницы и отели давно привыкли работать в ситуации ограничений. Сейчас официальные предприятия оборудованы рециркуляторами, снабжены средствами индивидуальной защиты, термометрами. Представители индустрии говорят, что готовы и дальше соблюдать все требования Роспотребнадзора, но ограничение на заселение для непривитых просто убьет бизнес. Об этом, как нам сообщили в Ассоциации, отельеры и рестораторы региона будут разговаривать с губернатором Владимиром Сипягиным. По предварительной информации встреча состоится завтра.