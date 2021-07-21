В Муроме обновляют смотровую площадку в Окском парке

В Муроме реконструируют одно из знаковых мест города. Это смотровая площадка в Окском парке. Работы идут по графику: не помеха даже аномально жаркая погода. Чтобы сдать объект, строителям потребуется еще несколько недель.

Что сделано

Реконструкция смотровой площадки началась месяц назад. В планах администрации округа полностью заменить покрытие и ограждение. Рабочие уже очистили памятник, обновили мрамор на пьедестале, а также уложили уже больше тысячи квадратных метров плиточного покрытия, сообщает портал «Муром24.рф».

Рабочие ежедневно выкладывают около 100 квадратных метров плитки. Каждый блок толщиной 8 см весит 35 кг. Общая площадь мощения составит 2,5 тысячи квадратных метров.

— Реконструкция смотровой площадки в Окском парке. Один из символов Мурома! Через несколько недель это будет место, достойное нашего города, популярное и у жителей, и у гостей! – заверил жителей и гостей Мурома глава округа Евгений Рычков на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», а также поделился следующим видео.

Новой плиткой замостят 2,5 тысячи квадратных метров.

Проголосовали жители

Смотровая площадка на набережной с памятником Илье Муромцу — популярный туристический объект. За ее благоустройство проголосовали жители округа в августе прошлого года. Всего на суд муромцев администрация округа вынесла 13 объектов. Территории, набравшие больше всего голосов жителей, вошли в программу реконструкции. Местные власти заверяют, что после проведения работ вид смотровой площадки будет соответствовать ожиданиям горожан и туристов.

Голосования за благоустройство общественных пространств проводятся в регионе не первый год. В 2019 году муромлянам было предложено выбрать из трёх территорий: вторая очередь парка 50-летия Советской власти, улица Советская от Ленина до Первомайской и зелёный массив возле бывшего кинотеатра «30 лет Победы».

В этом году на голосовании за обустройство общественных пространств жители Мурома поддержали благоустройство набережной Оки — 16 284 голоса. Работы там пройдут в 2022 году.

К следующей осени в Муроме также должны появиться конькобежные дорожки открытого типа с искусственным льдом. Аукцион на их строительство уже объявили. Подрядчика определят 4 августа. Завершить работы он должен будет до 30 сентября 2022 года. На строительство выделят 157,7 млн рублей.

Треть этой суммы необходимо освоить уже в этом году. Появится новый спортивный объект на стадионе «Энергия» спортшколы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва на Карачаровском шоссе, 7а, сообщает портал «Муром24.рф».

Согласно технической документации, площадь дорожек составит 4946 квадратных метров. Также благоустроят игровое поле, по периметру проложат тротуар, а к стадиону сделают подъездные пути. Гарантия на работы составит пять лет.