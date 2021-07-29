В Меленках из горящей квартиры спасли женщину

Жителей многоквартирного дома, расположенного в Меленках на улице Конышева, эвакуировали из-за пожара. Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили накануне в 17.44. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Спасательная операция

Когда спасатели были на месте, сильный дым шел из квартиры на втором этаже. Огонь в любой момент мог перекинуться на другие квартиры.

— Сотрудники МЧС России сформировали звено газодымозащитной службы для проведения разведки, спасения людей и тушения пожара, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ходе разведки в квартире пожарные быстро нашли и ликвидировали очаг возгорания. Из-за сильного задымления из окна соседней квартиры с использованием трёхколенной лестницы спасли женщину. Также из дома эвакуировали 20 человек, в том числе 8 детей. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Бдительные соседи

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, возгорание могло случиться из-за неисправной работы электросети. На момент происшествия в квартире находилась женщина, она спала. К счастью, задымление вовремя увидели соседи, разбудили её и сообщили о происшествии в пожарную охрану.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 13 человек.

Минувшим вечером также произошел крупный пожар в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района. Там горел семиквартирный дом, шесть из которых являются нежилыми. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).