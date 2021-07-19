В ковровском селе открыли памятник харьковскому генерал-губернатору

В селе Павловское Ковровского района торжественно открыли памятник Андрею Леванидову — герою взятия Измаила, ученику Суворова, сослуживцу Кутузова. В своё время он был харьковским и воронежским генерал-губернатором. По одному из источников, генерал был похоронен «в своем имении Павловское под Москвой» — это не что иное, как Павловское Ковровского района. Там у Леванидова была родительская усадьба с господским домом. Сейчас на её территории — музей «Усадьба двух генералов».

Кенотаф в Павловском

Так как точное место захоронения генерала не известно, а метрическую запись о погребении в Павловском архивы не сохранили, решено было установить в этом селе кенотаф. Это символический памятник (от греческих слов κενός — пустой и τάφος — могила). Кенотаф стилизован под надгробие рубежа XVIII — XIX веков. Его изготовили во Владимире.

Инициаторы установки кенотафа — Историко-краеведческий музей Ковровского района СХП «Муравия».

Памятник выполнили в виде массивной гранитной плиты на гранитном же основании, с надписями по нормам орфографии Российской империи. Его установили неподалеку от могилы внучатого племянника Леванидова генерал-майора Василия Семеновича Юкичева, героя Бородинского сражения, похороненного в Павловском в 1872 году.

Памятник открыли в субботу, 17 июля. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1770 году тогда ещё подполковник Андрей Леванидов совершил «храбрые и мужественные подвиги, оказанные в турецкую войну и во время десанта, сделанного неприятельскими войсками на Крымские берега», за что получил свой первый орден — святого Георгия IV класса.

Церемония открытия

На открытие памятника были областные депутаты и районное руководство, директора предприятий, военнослужащие и кадеты, представители духовенства и простые жители Павловского. В связи с аномально жаркой погодой, они поначалу собрались в усадебном парке в тени вековых лип. Там было гораздо прохладнее, чем на палящем солнцепеке перед храмом.

На почетном месте установили парадный портрет Леванидова, выполненный в его бытность харьковским генерал-губернатором.

Выступающие подчеркивали значимость увековечивания памяти генерала Леванидова. Его биография наглядно подтверждает тезисы недавней статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Справка. Большая часть службы русского генерала Леванидова проходила на территории нынешней Украины. Он освобождал Крым от вассалов враждебной России Османской империи, защищал Малороссию от турок, брал штурмом неприступный Измаил (ныне город в Одесской области), обустраивал обширную Харьковскую губернию. В Харькове при нём построили первый театр и первый каменный крытый рынок в городе. Леванидов стал инициатором восстановления Харьковского Куряжского Преображенского монастыря. Поддерживал известного украинского композитора Артемия Веделя и способствовал его творчеству.

После выступлений участники мероприятия переместились к уже установленному у южной стены Воскресенской церкви кенотафу генерала Леванидова. Там выставили почетный караул из воинов-гвардейцев в полной парадной форме. Иерей Симеон совершил чин освящения памятника.

Под звуки оружейного салюта и гимна России в исполнении военного духового оркестра присутствующие почтили память своего выдающегося земляка. А потом к памятнику генералу под исторический гимн России рубежа XVIII — XIX веков Гром победы раздавайся» и колокольный звон возложили живые цветы.

Памятник генералу Леванидову расширил мемориальную зону в Павловском, расположенную рядом с церковью напротив музея. Её частью также является находящийся поблизости мемориал в честь фронтовиков Великой Отечественной войны, перенесенный туда с обочины проходящей рядом с селом трассы М7 в 2015 году.