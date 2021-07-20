В ковровском доме колхозника сделают музей оружейной славы

В Коврове создадут музей «Ковров — город оружейной славы». Экспозиции разместят в доме № 33 по улице Абельмана. Он включён в реестр объектов культурного наследия как «дом Треумовых». В 1920-х годах в нем открыли гостиницу для крестьян, приезжающих из деревень в город. С той поры прижилось название — дом колхозника, или дом крестьянина. Теперь оно поменяет профиль.

«Дом Треумовых» отремонтировали в 2020-м. Теперь работают надо содержанием.

Здание находится в обслуживании Ковровского историко-мемориального музея. Торги на проектирование и создание экспозиции, посвящённой оружию, выиграла компания «Кивеста». Стоимость работ при этом снизили с 29 до 20 миллионов рублей.

Запрос на заводы

Вся экспозиция объединена вокруг одной темы: «История оружейного дела Коврова в ХХ-ХХI веках». Помимо фондов музея экспонаты будут искать на оборонных предприятиях Коврова. Уже обратились на завод им. В.А. Дегтярёва, «Сигнал», «Арматура», «Ковровский электромеханический завод» и другие. Запросили как сами изделия, которые те выпускали, так и фотоматериалы, кинохронику.

В конкурсной документации есть названия залов с экспозициями. В зале № 2, например, расположат экспозицию «Первый в мире автомат В.Г. Фёдорова». Сделают бутафорию «Вагон-теплушка образца 1918 г.».

Отдельные экспозиции отводятся истории заводов Коврова — военных лет и нынешнего века.

В зале № 3 обустроят ковровскую школу оружейного дела 1918-1941 гг.». Зал № 4 займет экспозиция «Ковров — кузница оружия для советской армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Там будут интерактивный объект «Токарный станок» и арт-объект «Печь».

Новые технологии

В конкурсной документации в деталях прописаны требования к экспозиции. Большое внимание уделят использованию мультимедийного оборудования. Об оружейной славе Коврова расскажут в аудио- и видеоформате. Будут применять технологии 3D и дополненной реальности.

— Наполнение каждого раздела, темы, подтемы, комплекса основывается на новейших исследованиях. Демонстрируются изученные на основе научных данных подлинные предметы, — поясняют в документации.

Все витрины и выставочное оборудование выполнят по индивидуальному заказу.

В залах создадут тематические декорации, бутафории, арт-объекты и объёмные 3D-модели.