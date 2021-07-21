В день памяти митрополита Евлогия откроют дом-музей владимирских архиереев

Во Владимире пройдут дни памяти митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова). Он ушёл из жизни в прошлом году — в ночь с 22 на 23 июля. Мероприятия посвящены годовщине со дня его кончины. В четверг и пятницу состоятся богослужения и будет открыт дом-музей владимирских архиереев на улице Вишнёвой. Он находится в центральной части города, в частном секторе.

Программа четверга

Четверг, 22 июля, посвящён богослужениям. В 9 часов утра в Успенском кафедральном соборе Владимира начнётся божественная литургия. Её возглавит высокопреосвященнейший митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

В 11 часов — панихида на могиле митрополита Евлогия в Георгиевском приделе. Когда его хоронили год назад, на месте погребения установили деревянное надгробье. После сорокового дня заменили на каменное.

Во времена Евлогия количество действующих храмов во Владимиро-Суздальской епархии выросло с 75 до 270.

Потом будет поминальная трапеза в Красном зале Богородице-Рождественского монастыря. В ходе неё покажут получасовой фильм о митрополите Евлогии.

Программа пятницы

В пятницу в два часа пополудни освятят и откроют дом-музей владимирских архиереев. На улице Вишнёвой, в небольшом доме под номером 26, в пору служения жил митрополит Евлогий. На открытии скажет слово митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, а затем митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Год назад Аристарх участвовал в божественной литургии во время прощания с Евлогием. Кстати, в миру они были однофамильцами, носили фамилию Смирнов. И оба родились в Кемерово: Евлогий — в 1937-м, а Аристарх — в 1959 году.

Далее события переместятся в Богородице-Рождественский монастырь.

Там присутствующие осмотрят выставку книжного наследия митрополита Евлогия. А затем будет вечер памяти с песнопениями в исполнении архиерейского хора и хора Покровского женского монастыря.

Кроме священнослужителей, с воспоминаниями выступят ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, народный артист РФ Николай Горохов, поэт Дмитрий Кантов. Далее, под вечер, чай для желающих в трапезной.

Справка. Митрополит Евлогий родился 13 января 1937 года в городе Кемерово в рабочей семье. Весной 1960 года был принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 15 марта 1965 года там же пострижен в монахи. С 1973 года преподавал в московских духовных школах литургику, сравнительное и пастырское богословие. В 1978-м возглавил кафедру истории балканских церквей Московской духовной академии (МДА) с присуждением звания профессора церковной истории. 13 августа 1988 года назначен наместником Введенской Оптиной пустыни. С ноября 1990-го по декабрь 2018 года владыка Евлогий возглавлял Владимирскую кафедру. За усердные труды в 1995 году возведён в сан архиепископа, а в 2013-м — в сан митрополита. В декабре 2018 года Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение митрополита Евлогия об уходе на покой. Умер в ночь с 22 на 23 июля в Алексеевской больнице Москвы. Ему было 83 года.