В 30-градусную жару энергетики проверяют дома на готовность к зиме

Энергетики компании «ЭнергосбыТ Плюс» проверяют многоквартирные дома Владимира на готовность к прохождению отопительного сезона. Пока проверили 1235 домов. Это больше половины всех имеющихся в городе. Около тысячи из них получили акты технической готовности системы теплопотребления. То есть к зиме они готовы. Управляющим организациям остальных домов выданы предписания. Там перечислены недоделки, которые надо устранить. Всего до конца летней ремонтной кампании владимирские энергетики проверят ещё 952 жилых здания.

Во Владимире находятся 2187 многоквартирных домов.

Представители тепловой инспекции проверяют в домах корректность работы узлов учёта, исправность автоматических регуляторов, готовность внутренних систем отопления.

Ответственность управляющих компаний

Поддерживать в рабочем состоянии общедомовое имущество, от которого зависит поставка тепла и горячей воды в квартиры жителей, — обязанность сотрудников обслуживающих организаций. С ними у управляющих компаний и ТСЖ заключены соответствующие контракты.

Своевременный ремонт и наладка обеспечат надежность работы внутридомовых систем в новом отопительном сезоне, а также сократят расход теплоносителя и, как следствие, платежи жителей за отопление и горячее водоснабжение.

Традиционно отопительный сезон начинается 1-5 октября.

— Мы напоминаем всем управляющим организациям о необходимости своевременно подготовить внутридомовые системы к зиме. Также важно, чтобы все долги и текущие начисления за поставленный ресурс были оплачены. Только слаженное взаимодействие, добросовестное выполнение своих обязанностей всеми участниками процесса могут гарантировать жителям высокое качество услуг отопления и горячего водоснабжения, — подчеркнул директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Собственники решают

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут принимать активное участие в жизни своего дома. В частности, контролировать работу управляющей компании. Можно выбрать старшего по дому или совет дома, члены которого могут поспособствовать более тщательной подготовке дома к новому отопительному сезону.

Яркий пример тому — дом № 28 по улице Комиссарова. Жители лично решили, что им пора менять оборудование, поставляющее в квартиры тепло и горячую воду. Заменили на то, которое позволит экономить на платежах и создать комфортные условия проживания. О перетопах и переплатах жители дома забудут уже этой зимой.

В доме за счет средств федерального фонда по содействию реформирования ЖКХ и взносов за капремонт установили погодозависимую автоматику, заменили бойлерную.