Ушёл из жизни композитор Сергей Зубковский

Сегодня ночью умер Сергей Ростиславович Зубковский. Композитор, пианист, профессор ВлГУ, председатель творческого объединения композиторов Владимирской области. Он скончался в больнице № 6 в Юрьевце. Сергею Ростиславовичу было 82 года.

Сергей Зубковский был ярчайшим явлением культурной жизни Владимира и области. Замечательный педагог, пианист, композитор, просветитель. У него была масса регалий. Заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры музыкального образования Института искусств и художественного образования ВлГУ — в университете он работал с 1966 года. Именно он принимал первые вступительные экзамены на музыкально-педагогический факультет Педагогического института во Владимире.

Сергей Ростиславович обучался в Академии музыки имени Гнесиных.

— Мои однокурсники — Давид Тухманов, Иосиф Кобзон и многие другие известные музыканты. С Иосифом жили в одной общежитской комнате № 76, вместе на картошку ездили. Он у нас в колхозе бригадирил. Ходил в гимнастёрке и сапогах, энергичным был парнем! – вспоминал композитор в одном из своих интервью.

Молодость Сергея Ростиславовича пришлась на замечательное и продуктивное время — время споров физиков и лириков, время массового увлечения поэзией. Отсюда — трепетное отношение к слову и к поэтам, к музыке, к высокому творчеству. Сергей Зубковский всегда восхищал студентов и преподавателей своей блестящей эрудицией, широчайшим культурно-историческим кругозором, бесконечным обаянием и филигранным чувством юмора.

В авторском багаже Сергея Зубковского — фортепианные пьесы, хоровые произведения, песни, романсы. Особой любовью у слушателей и исполнителей пользуются произведения для детей.

Три года назад, осенью 2018-го, прошёл юбилейный вечер, посвящённый 80-летию композитора.

— Как всегда у Зубковского, в зале не было свободных мест. Среди гостей — много выпускников разных лет, нынешних студентов института, исполнителей, друзей профессора, — писала тогда коллега юбиляра Яна Тарасова. — Характер у Зубковского лёгкий, он умеет радоваться успехам других, в свои годы не утратил чувства удивления и весьма любознателен.

Это было последнее крупное творческое событие с участием маэстро. Прошлый год оказался пандемийным. А нынешний — ещё более трагическиv. Он унёс многих ярких творческих людей. Среди них — Сергей Ростиславович Зубковский.

«Призыв» выражает соболезнованиz родным и близким покойного, всем, кто его знал и любил.

Сергей Зубковский родился 25 октября 1938 года в Симферополе. В 1963 году закончил Академию музыки имени Гнесиных в Москве. Преподавал на музыкальном факультете ВлГУ со дня его основания в 1966 году. Был профессором кафедры эстрады. У него остались жена и двое сыновей.