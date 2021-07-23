Ушёл из жизни бывший ректор ВлГУ Алексей Сергеев

Учёному был 81 год

Владимирский государственный университет сообщил о смерти бывшего ректора этого вуза Алексея Георгиевича Сергеева. Он скончался вчера. Ему был 81 год. Прощание с покойным состоится в субботу, 24 июля, в полдень в траурном зале на Вокзальной, 47, во Владимире.

Коллеги по Владимирскому государственному университету подготовили некролог. Приводим его полностью.

  *****

Ушел из жизни заслуженный деятель науки и техники, профессор ВлГУ

Сергеев Алексей Георгиевич.

Алексей Георгиевич был высококвалифицированным специалистом, педагогом, руководителем, пользовался большим уважением у коллег и внёс большой вклад в развитие науки и образования в университете и регионе.

Он родился 1 апреля 1940 года в Курске. В 1962 году окончил Московский автомеханический институт (МАМИ), получив квалификацию «инженер-механик». Затем работал инженером-конструктором авиаприборостроительного предприятия в Курске и учился в аспирантуре МАМИ.

Во Владимирском госуниверситете Алексей Георгиевич Сергеев работал с 1967 года (тогда это был Владимирский вечерний политехнический институт), занимал должности старшего преподавателя, доцента, профессора, декана автотранспортного факультета.

С 1986-го по 1987 год был проректором по учебной работе. В 1987 году его избрали ректором института, после чего дважды переизбирали. Ведущий вуз Владимирской области Алексей Георгиевич возглавлял до 2005 года.

Владимирский госуниверситет Алексей Сергеев возглавлял почти 18 лет

Впоследствии являлся помощником ректора и профессором кафедры управления качеством и технического регулирования Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ.

На его долю выпал нестабильный период в современной истории нашей страны: перестройка, развал СССР, непростые 90-е годы. Несмотря на все трудности, Алексей Георгиевич добился того, чтобы вуз продолжал развиваться. Так, в 1993 году политехнический институт был преобразован в технический университет, а в 1996 году – во Владимирский государственный университет.

Под научным руководством А.Г. Сергеева защищены 21 кандидатская и одна докторская диссертации.

За большие заслуги в развитии науки и подготовке высококвалифицированных специалистов Алексею Георгиевичу Сергееву было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Он занесён в Книгу Трудовой Доблести города Владимира, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» (IV степени) и Почёта, нагрудными знаками Минобразования «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» и «Почётный работник высшего образования России», памятной медалью «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».

Ректор Анзор Саралидзе и весь коллектив ВлГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Георгиевича.

Фото с сайта Владимирского государственного университета

Читайте по теме

Теги: ,