Ушла из жизни балетмейстер Нина Пешковская

Ушла из жизни Нина Михайловна Пешковская. Заслуженный работник культуры РФ, основатель прославленного хореографического коллектива «Владимирец». Ей было 87 лет. Церемония прощания с ней состоится завтра, 20 июля, в Городском Дворце культуры (время прощания будет известно позже).

Нина Михайловна Пешковская родилась 20 апреля 1934 года в Оренбурге. В школу пошла в городе Уральске, в эвакуации. После войны семья переехала в Москву, а затем в Грозный.

Мама Нины Михайловны была известным балетмейстером. Дочь пошла по её стопам. Но поступала всё же в Грозненский педагогический институт, на историко-филологический факультет.

В 1960 году переехала во Владимир и на базе Владимирского тракторного завода основала ансамбль народного танца «Нарантан», впоследствии переименованный во «Владимирец».

Более 60 лет Нина Михайловна была бессменным руководителем коллектива. Более полутора тысяч человек гордо называют себя её учениками и воспитанниками.

«Я всегда старалась, чтобы у коллектива было свое творческое лицо. Я всю жизнь очень любила театр, больше 30 лет работала в театрах — и в Грозном, и здесь. И перенесла театральную часть в ансамбль. Мы делали этюды, как делают их в театральных институтах. Все придумывали сами. Потому что, выходя на сцену, артист, танцор должен понимать, для чего он это делает. И неважно, кто он в обычной жизни — педагог или инженер», — сказала Нина Михайловна в одном из интервью.

Коллектив, созданный ею, представлял наш город, нашу страну на крупнейших культурных форумах, объехал с гастролями пол-Европы: Швецию, Румынию, Чехословакию, Португалию, Испанию, Италию, Францию, Германию.

Воспитанники Нины Михайловны — лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Её заслуги неоднократно были отмечены государственными и профессиональными наградами.

Нина Михайловна прожила яркую жизнь — пример беззаветного служения избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Её отличали высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.