Усадьба «Галат» встречает сказочными светилами и поющими индюками

«Эй, индюки!», — кричит Лена, и тут же получается в ответ громкое пение, похожее на мягкое клокотание. Парочка шикарных птиц, распушив перья, синхронно трясет красными носами и с завидным воодушевлением дуэтом отвечает на любые громкие звуки. Валера пробует свист. Индюки поют. Лиза хлопает в ладоши. Индюки поют. Дима топает ногами. Индюки снова поют. У людей кончается фантазия. А индюки продолжают петь. На бис!

Именно с этого яркого эстрадного номера и началось наше знакомство с семейной усадьбой «Галат», которая находится в деревне Песочное Суздальского района. Ее основала около 10 лет назад владимирская многодетная семья Галат, которая отказалась от городской жизни, чтобы переехать в деревню и начать все с белого листа. Это сейчас тут несколько красивых домов и большое хозяйство. А началось все с пустого участка земли.

Из нового выпуска «Точки на карте» вы узнаете, кто живет на веселой ферме, как готовить в русской печке и чем лучше растапливать самовар, чтобы чай был ароматным и душистым. А еще здесь проводят мастер-классы по ручной лепке из глины, обучают верховой езде и катают на древнерусских аттракционах. Рассказывают народный экскурсовод Валерий Князев, а также Екатерина, Алексей и Лена Галат.

В программе:

0:10 – почему усадьба называется «Галат» и что тут интересного;

2:24 — кто из советских художников-иллюстраторов вдохновил хозяйку Екатерину на создание резьбы на воротах и наличниках;

3:00 – за что в славянской мифологии «отвечает» птица Сирин;

3:35 – чем хороша русская печь и как ее использовать;

6:33 – как своими руками слепить чашку из глины;

8:32 – команда «Точки на карте» тестирует древнерусские аттракционы;

9:24 – кто живет на птичьем дворе и «пение» индюков;

10:08 – «козий бизнес» Лены Галат;

10:46 – знакомимся с теленком Гаврюшей;

11:38 – катаемся на владимирском тяжеловозе Добрыне;

12:37 – почему русский самовар ставят на сосновых шишках.

Из города в деревню

Многие городские жители говорят о том, что мечтают переехать в деревню, поближе земле, на свежий воздух. Но, как правило, мечты остаются мечтами, а разговоры разговорами. А вот многодетная семья Галат (от фамилии и название усадьбы) однажды решилась на такой смелый поступок.

— По наследству от прабабушки мне достался участок земли под покос. Вот на нем мы и решили построить усадьбу. У нас четверо детей. И пришло понимание, что детям лучше расти на природе, на свежем воздухе, а не в душном городе. 10 лет назад на этом месте ничего не было, мы строились постепенно. И сейчас продолжаем развиваться, ведь усадьба – это не только место нашего проживания, но и семейный бизнес. К нам отдохнуть приезжают люди как из Владимирской области, так и из соседних регионов, — рассказывает Екатерина Галат, хозяйка усадьбы.

В душе художник

У Екатерины педагогическое образование, которое очень помогло в воспитании четверых детей, но в душе она художник. С детства ее очень интересовала живопись. И этот талант нашел свое воплощение в усадебной жизни. Ворота и наличники главного дома украшены фантастической красоты резьбой в русском стиле.

— Я очень люблю иллюстрации к сказкам нашего знаменитого художника Ивана Билибина. И захотелось украсить строения чем-то исконно русским, традиционным. Я сама сделала эскизы. Мы нашли умелого мастера во Владимире, который их вырезал на дереве. Так что все это ручная работа, которая создает атмосферу русской сказки, и в ней очень приятно находится, — рассказывает Екатерина.

На наличниках главного дома – славянская птица Сирин, или Гамаюн. Это мифологическое существо с лицом девы. В сказочных сюжетах – это райская птица, которая приносила людям известия от богов. Но есть у этого образа и негативное значение: помните коварных греческих сирен-искусительниц, которые способные своим пением усыпить бдительность путника и увести его с верного пути? Но к птице Сирин из усадьбы «Галат» эта информация, конечно, не имеет никакого отношения. Она несет только добрые вести.

А это уже сказочные мотивы из работ Ивана Билибина: традиционные небесные светила – Солнце и Луна, которые придают жизни размеренность и цикличность.

«Ручная» керамика

Художественные таланты Екатерины воплотились в еще одном традиционно русском занятии – ручной лепке из глины. Женщина проводит для своих гостей мастер-классы по изготовлению домашней керамики. В усадьбе у нее есть своя мастерская с профессиональной печкой. В итоге получаются вот такие милые изделия ручной работы, которые украсят любой интерьер.

В процессе работы используется технология двух обжигов глины:

Сначала глину надо отбить и выгнать воздух, который может испортить будущее изделие при обжиге.

Далее руками формируем изделие: кружку, блюдце, плошку или что-то другое.

После формовки изделие сушат от трех дней до недели.

Затем отправляем глиняную заготовку на первый обжиг, который проходит при температуре 700-800 градусов.

Обожженное изделие расписывается красками и покрывается глазурью из толченого стекла.

Завершающий этап – финальный обжиг при температуре 1200-1300 градусов.

Работу можно забрать домой и пользоваться. Кружки и блюдца не только красивые, но еще и прочные, и функциональные.

Девочка, которая сама доит коз

А вот экскурсии по семейной ферме проводит единственная дочка семьи Галат – 13-летняя Елена. Девочка рассказала, что уход за животными – это не домашняя обязанность, а увлечение, которое она сама для себя выбрала.

— Больше всего я люблю коз, их у нас четыре: три дойные и одна «в декрете». Дойку нужно проводить дважды в день – утром и вечером. Я сама этим занимаюсь, а потом продаю молоко односельчанам. Вырученные деньги родители разрешают оставлять себе и тратить на свои нужды, — рассказывает Лена.

Беседуя с девочкой, мы сразу понимаем, кто главный на ферме. Животные ходят за Леной по пятам и ловят ее руки, чтобы погладила.

И даже в процессе съемок у девочки для каждого находится доброе слово и минута внимания. И, согласитесь, в наше время не каждый взрослый знает, с какой стороны подойти к козе, а тут подросток самостоятельно и с удовольствием занимается дойкой!

Покатают с ветерком!

На ферме есть конюшня, где живут две лошади. Кобыла Меля (Мельпомена) латвийской породы раньше работала в детской спортивной школе, а теперь в усадьбе катает гостей.

А вот конь Добрыня – настоящий богатырь. Это знаменитый владимирский тяжеловоз, который способен в одиночку зимой тащить сани, а летом — карету. Впрочем, несмотря на свой внушительный размер, Добрыня имеет покладистый характер и тоже катает всех желающих с большим удовольствием.

Кстати, Лена и Добрыня – ровесники, им обоим по 13 лет. Причем если Лена – подросток, то Добрыне уже в районе 50 лет, если «перевести» на человеческий возраст.

Поющие индюки и не только

А на птичьем дворе традиционно шум и гам. Здесь царит строгая иерархия. Гуси – самые агрессивные, считают себя главными, в случае конфликтных ситуаций вступают в бой. Куры – пацифисты, живут своей жизнью, на нападки гусей не отвечают. Индюки, как мы уже рассказывали, отвечают за культурную программу: они реагируют на все звуки громким квохтаньем. Ходят парой, парой и поют.

И за всем этим зверинцем присматривает добродушная собака Лейла. Она встречает и провожает всех гостей усадьбы, которые в знак благодарности подкармливают ее шашлыками, поэтому Лейла такая упитанная и улыбчивая.

Самовар на сосновых шишках

А закончился такой насыщенный съемочный день традиционным русским чаепитием. Чай здесь подают из старинного самовара, который хозяин Алексей растапливает сосновыми шишками.

— В русском самоваре получается очень вкусный чай, шишки придают особый аромат напитку, что называется, «с дымком»! Мы завариваем только свои деревенские сборы, которые готовим сами: иван-чай, мята, лист смородины, ягоды – все вкусно и полезно, — пояснил Алексей.

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