Улицу Сакко и Ванцетти во Владимире перекроют для фур

Улицу Сакко и Ванцетти во Владимире хотят закрыть для проезда грузовиков со стороны улиц Батурина и Менделеева. Сейчас там висят знаки «Остановка запрещена», однако водители фур, торгующие там овощами и фруктами, их попросту игнорируют.
Правила не для всех
Накануне на Сакко и Ванцетти прошел рейд сотрудников мэрии и правоохранителей. Улицу расчищали от незаконных торговцев, сообщает сайт администрации города. На месте проверяющие увидели около полутора десятка грузовиков с дынями и арбузами, которые припарковались прямо под знаками «Остановка запрещена». В прицепах большегрузов — арбузы и дыни, а также весы и калькуляторы. Ряд нелегальных торговых точек размещался прямо на обочине.
После того как одну из незаконно припаркованных фур принудительно эвакуировали на штрафстоянку на улицу Кулибина, остальные большегрузные автомобили покинули улицу Сакко и Ванцетти.
На нарушителей составили протоколы за торговлю в неустановленном месте. Сотрудники ГИБДД оформили протоколы за нарушение правил дорожного движения.
Штрафы за торговлю в запрещённых местах составляют от 500 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, водители большегрузов, нарушившие правила парковки на улице Сакко и Ванцетти, будут оштрафованы за нарушение требований знака «Остановка запрещена», а водитель эвакуированной фуры оплатит работу эвакуатора и пребывание автомобиля на штрафстоянке.
— Прорабатывается вопрос о физическом закрытии улицы Сакко и Ванцетти для проезда большегрузных машин со стороны улиц Батурина и Менделеева, — уточнил начальник городского управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Леонтьев.
Отправили по адресу
В жарком диалоге с предпринимателями проверяющие предложили им вести торговлю цивилизованно, по принятым в городе правилам. Например, на сезонной уличной ярмарке на улице Батурина.
В мэрии поясняют: большегрузы, которые выступают в роли нелегальных торговых точек, мешают и автомобилистам, и проживающим на этой улице владимирцам. Машины перекрывают дорогу. Торговцы оставляют после себя мусор, пищевые и бытовые отходы. К тому же у продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Торговля ведется без соблюдения элементарных санитарных правил, не соблюдаются и существующие в нашей области «антиковидные» ограничения.
— Торговцы не пользуются контрольно-кассовыми аппаратами, хотя кассовый чек является важным атрибутом, позволяющим привлечь к ответственности недобросовестного продавца. И, конечно же, ни копейки от такой «предпринимательской деятельности» не получает городской бюджет, — говорится на сайте мэрии.
В мэрии отмечают, что рейды по контролю за соблюдением правил уличной торговли в летний сезон проходят ежедневно. В середине июля незаконную торговлю прикрыли на Верхней Дуброве.
Фото: vladimir-city.ru