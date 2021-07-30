Улицу Сакко и Ванцетти во Владимире перекроют для фур

Улицу Сакко и Ванцетти во Владимире хотят закрыть для проезда грузовиков со стороны улиц Батурина и Менделеева. Сейчас там висят знаки «Остановка запрещена», однако водители фур, торгующие там овощами и фруктами, их попросту игнорируют.

Правила не для всех

Накануне на Сакко и Ванцетти прошел рейд сотрудников мэрии и правоохранителей. Улицу расчищали от незаконных торговцев, сообщает сайт администрации города. На месте проверяющие увидели около полутора десятка грузовиков с дынями и арбузами, которые припарковались прямо под знаками «Остановка запрещена». В прицепах большегрузов — арбузы и дыни, а также весы и калькуляторы. Ряд нелегальных торговых точек размещался прямо на обочине.

После того как одну из незаконно припаркованных фур принудительно эвакуировали на штрафстоянку на улицу Кулибина, остальные большегрузные автомобили покинули улицу Сакко и Ванцетти.

На нарушителей составили протоколы за торговлю в неустановленном месте. Сотрудники ГИБДД оформили протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Штрафы за торговлю в запрещённых местах составляют от 500 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, водители большегрузов, нарушившие правила парковки на улице Сакко и Ванцетти, будут оштрафованы за нарушение требований знака «Остановка запрещена», а водитель эвакуированной фуры оплатит работу эвакуатора и пребывание автомобиля на штрафстоянке.

— Прорабатывается вопрос о физическом закрытии улицы Сакко и Ванцетти для проезда большегрузных машин со стороны улиц Батурина и Менделеева, — уточнил начальник городского управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Леонтьев.

Отправили по адресу

В жарком диалоге с предпринимателями проверяющие предложили им вести торговлю цивилизованно, по принятым в городе правилам. Например, на сезонной уличной ярмарке на улице Батурина.

В мэрии поясняют: большегрузы, которые выступают в роли нелегальных торговых точек, мешают и автомобилистам, и проживающим на этой улице владимирцам. Машины перекрывают дорогу. Торговцы оставляют после себя мусор, пищевые и бытовые отходы. К тому же у продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Торговля ведется без соблюдения элементарных санитарных правил, не соблюдаются и существующие в нашей области «антиковидные» ограничения.

— Торговцы не пользуются контрольно-кассовыми аппаратами, хотя кассовый чек является важным атрибутом, позволяющим привлечь к ответственности недобросовестного продавца. И, конечно же, ни копейки от такой «предпринимательской деятельности» не получает городской бюджет, — говорится на сайте мэрии.

В мэрии отмечают, что рейды по контролю за соблюдением правил уличной торговли в летний сезон проходят ежедневно. В середине июля незаконную торговлю прикрыли на Верхней Дуброве.