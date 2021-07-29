Улицу Луначарского закрыли для проезда до конца сентября

Во Владимире закрыли движение по Луначарского. До конца сентября не будет транспорта на участке от пересечения этой улицы с Батурина и Менделеева. Там работает владимирский филиал компании «Т Плюс». Его сотрудники проводят внеплановую реконструкцию теплосетей. Объект решили делать, потому что усомнились в его надежности.

— Специалисты заменят 237 метров тепловой сети диаметром 800 мм. Работы будут организованы без отключения горячего водоснабжения за исключением непродолжительного этапа переключения потребителей, — сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Копали и накопали

Последний раз масштабный ремонт теплосетей на Луначарского проводился в 2010 году. Трубопровод обновили по всем новым технологиям, пообещав гарантию сети в 25 лет.

Спустя десятилетие оказалось, что метод укладки труб себя не оправдал. Всю минувшую зиму энергетики копали дорогу на Луначарского и латали участок трубы за участком. Работы длились несколько месяцев. Ремонтировали, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона.

Летом 2021-го провели гидравлические испытания на всех теплосетях города. Выявили множество дефектов. Одни устранили быстро, другие перешли в список на реконструкцию. В этом перечне оказалась и улица Луначарского.

Теперь энергетики обещают самые современные коммуникации в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

К участку на Луначарского привезли временные трубы для прокладки шунта, по которому пойдет вода в квартиры жителям, чтобы не оставлять людей без горячей воды на время реконструкции.

Напрасный труд

На месте, где сейчас роют, глобальный дорожный ремонт провели в 2020 году. Потратили на него 23,4 миллиона рублей. Деньги выделили федеральный и городской бюджеты.

Новый асфальт не продержался и полугода. Часть сняли во время зимнего ремонта, а полностью демонтировали 28-29 июля. На асфальтирование была гарантия — 4 года.

— Мы в 2019 году составили список объектов для срочного ремонта. В него вошли многие внутриквартальные дороги, дороги в присоединенные микрорайоны. Они были в куда худшем состоянии, чем Луначарского. Но нет — отремонтировали её. А теперь асфальт и миллионы рублей потрачены зря. Никакой согласованности действий между чиновниками и энергетиками! — возмущается руководитель проекта «Карта убитых дорог» Сергей Федяев.

В «Т Плюс» заверили, что благоустройство участка дороги будет выполнено уже в этом году. Но все автомобилисты видели последствия благоустройства после зимнего ремонта. Асфальт тогда «провалился» уже через месяц.