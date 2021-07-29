Новый асфальт снимают с Луначарского из-за ремонта теплосетей

Улицу Луначарского закрыли для проезда до конца сентября

Началась реконструкция теплосетей

Во Владимире закрыли движение по Луначарского. До конца сентября не будет транспорта на участке от пересечения этой улицы с Батурина и Менделеева. Там работает владимирский филиал компании «Т Плюс». Его сотрудники проводят внеплановую реконструкцию теплосетей. Объект решили делать, потому что усомнились в его надежности.

— Специалисты заменят 237 метров тепловой сети диаметром 800 мм. Работы будут организованы без отключения горячего водоснабжения за исключением непродолжительного этапа переключения потребителей, — сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Временный трубопровод строят для реконструкции без отключений

Временный трубопровод строят для реконструкции без отключений

Копали и накопали

Последний раз масштабный ремонт теплосетей на Луначарского проводился в 2010 году. Трубопровод обновили по всем новым технологиям, пообещав гарантию сети в 25 лет.

Спустя десятилетие оказалось, что метод укладки труб себя не оправдал. Всю минувшую зиму энергетики копали дорогу на Луначарского и латали участок трубы за участком. Работы длились несколько месяцев. Ремонтировали, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона.

Работы по реконструкции трубопровода на Луначарского начались

Работы по реконструкции трубопровода на Луначарского начались

Летом 2021-го провели гидравлические испытания на всех теплосетях города. Выявили множество дефектов. Одни устранили быстро, другие перешли в список на реконструкцию. В этом перечне оказалась и улица Луначарского.

Теперь энергетики обещают самые современные коммуникации в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

К участку на Луначарского привезли временные трубы для прокладки шунта, по которому пойдет вода в квартиры жителям, чтобы не оставлять людей без горячей воды на время реконструкции.

Напрасный труд

На месте, где сейчас роют, глобальный дорожный ремонт провели в 2020 году. Потратили на него 23,4 миллиона рублей. Деньги выделили федеральный и городской бюджеты.

Новый асфальт не продержался и полугода. Часть сняли во время зимнего ремонта, а полностью демонтировали 28-29 июля. На асфальтирование была гарантия — 4 года.

Проезд по Луначарского запрещен

Проезд по Луначарского запрещен

— Мы в 2019 году составили список объектов для срочного ремонта. В него вошли многие внутриквартальные дороги, дороги в присоединенные микрорайоны. Они были в куда худшем состоянии, чем Луначарского. Но нет — отремонтировали её. А теперь асфальт и миллионы рублей потрачены зря. Никакой согласованности действий между чиновниками и энергетиками! — возмущается руководитель проекта «Карта убитых дорог» Сергей Федяев.

В «Т Плюс» заверили, что благоустройство участка дороги будет выполнено уже в этом году. Но все автомобилисты видели последствия благоустройства после зимнего ремонта. Асфальт тогда «провалился» уже через месяц.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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