Улицу Горького во Владимире лишили «карманов»

На улице Горького во Владимире ликвидировали часть парковочных «карманов». Сделали это в ходе дорожного ремонта. Автомобилисты возмущены: с парковками и так напряжёнка, а тут ещё это. Большое парковочное пространство загородили бордюрным камнем между перекрестками Горького с Тракторной и Гастелло (у супемаркета «Магнит»), а также напротив ВлГУ (у магазина «Трувор»).

— Зачем убирать парковки? Их и так не осталось на магистралях. Убрали на Усти-на-Лабе после ремонта, на Октябрьском проспекте запретили. Теперь и на Горького, — негодуют подписчики «Призыва» в соцсетях. — Сначала разрешают магазинам и офисам открываться на 1-х этажах жилых домов, а потом лишают их «карманов».

Автобусы, вперёд!

Идею расширить дорогу по улице Горького три года назад озвучила мэрия Владимира. Хотели сократить площадь газона. Отдельно планировали и обустройство парковок. Также намеревались перенести автобусную остановку от перекрестка Горького с Гастелло к дому № 78.

— Пока эти идеи поставили на паузу. Автобусам будет удобнее, но жителям этого дома — нет. Большое число машин будет шуметь под окнами. Решили пока перенести парковочные «карманы», чтобы освободить полосу для движения общественного транспорта, — пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

Действительно, закрыли только часть парковочных «карманов». Остальные, наоборот, облагородили. Расширили, выровняли, обнесли бордюрным камнем и заасфальтировали. На столбах повесили знаки парковок и способ парковки.

Правда, разрешающие знаки парковки остались и на закрытом пятачке. Чем автомобилисты и пользуются. Занимают целую полосу, создавая помехи для двигающегося транспорта.

Знаки и тротуары

В целом с ремонтом дороги по Горького вышла странная история. Контракт на работы торговала область. Ремонт оценили в 40 миллионов рублей.

Для сравнения, ремонт дороги на Нижней Дуброве проводят за 47 миллионов рублей. Но там он будет на протяжении всей проезжей части. Ещё и местами тротуары захватит. Плюс там сделали «островок безопасности». И площадь работ на Дуброве на 7 тысяч кв. метров больше, чем на Горького.

Горького же ремонтируют фрагментарно. Причем сделали перекресток Горького и Мира, но остался неохваченным участок до площади Ленина. А там и ямы, и колейность. Такая же история с Суздальским проспектом. Сделали один участок, а на светофоре у школы № 36 яма на яме.

В контракте на ремонт Горького предусмотрена установка 19 консольных опор для 40 дорожных знаков, 20 светодиодных светильников, 609 двухметровых секций ограждений типа «крест» и 31 дополнительная стойка ограждений. Хотя достаточно проехать по Горького, чтобы убедиться, что знаки все в наличии, по правилам оформлены и пешеходные переходы.

Есть подземный переход, который недавно ремонтировали за бюджетные средства. Есть и пять переходов со светофорами. В прежние годы смонтировано и два «островка безопасности» у школы № 19 и 25.

Была идея поставить светофор у школы № 25. Но в контракт ремонта дороги это не вошло. Отдельно эти работы не торговались.