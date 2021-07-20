Парковочные карманы на Горького закрыли

Улицу Горького во Владимире лишили «карманов»

Парковочные места пропали из-за ремонта

На улице Горького во Владимире ликвидировали часть парковочных «карманов». Сделали это в ходе дорожного ремонта. Автомобилисты возмущены: с парковками и так напряжёнка, а тут ещё это. Большое парковочное пространство загородили бордюрным камнем между перекрестками Горького с Тракторной и Гастелло (у супемаркета «Магнит»), а также напротив ВлГУ (у магазина «Трувор»).

— Зачем убирать парковки? Их и так не осталось на магистралях. Убрали на Усти-на-Лабе после ремонта, на Октябрьском проспекте запретили. Теперь и на Горького, — негодуют подписчики «Призыва» в соцсетях. — Сначала разрешают магазинам и офисам открываться на 1-х этажах жилых домов, а потом лишают их «карманов».

Парковочные карманы закрыли на Горького

Парковочные карманы закрыли на Горького

Автобусы, вперёд!

Идею расширить дорогу по улице Горького три года назад озвучила мэрия Владимира. Хотели сократить площадь газона. Отдельно планировали и обустройство парковок. Также намеревались перенести автобусную остановку от перекрестка Горького с Гастелло к дому № 78.

— Пока эти идеи поставили на паузу. Автобусам будет удобнее, но жителям этого дома — нет. Большое число машин будет шуметь под окнами. Решили пока перенести парковочные «карманы», чтобы освободить полосу для движения общественного транспорта, — пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

Новые парковочные карманы делают на Горького

Новые парковочные карманы делают на Горького

Действительно, закрыли только часть парковочных «карманов». Остальные, наоборот, облагородили. Расширили, выровняли, обнесли бордюрным камнем и заасфальтировали. На столбах повесили знаки парковок и способ парковки.

Правда, разрешающие знаки парковки остались и на закрытом пятачке. Чем автомобилисты и пользуются. Занимают целую полосу, создавая помехи для двигающегося транспорта.

Знаки и тротуары

В целом с ремонтом дороги по Горького вышла странная история. Контракт на работы торговала область. Ремонт оценили в 40 миллионов рублей.

На Горького обновляют асфальт и поребрики

На Горького обновляют асфальт и поребрики

Для сравнения, ремонт дороги на Нижней Дуброве проводят за 47 миллионов рублей. Но там он будет на протяжении всей проезжей части. Ещё и местами тротуары захватит. Плюс там сделали  «островок безопасности». И площадь работ на Дуброве на 7 тысяч кв. метров больше, чем на Горького.

Горького же ремонтируют фрагментарно. Причем сделали перекресток Горького и Мира, но остался неохваченным участок до площади Ленина. А там и ямы, и колейность. Такая же история с Суздальским проспектом. Сделали один участок, а на светофоре у школы № 36 яма на яме.

В контракте на ремонт Горького предусмотрена установка 19 консольных опор для 40 дорожных знаков, 20 светодиодных светильников, 609 двухметровых секций ограждений типа «крест» и 31 дополнительная стойка ограждений. Хотя достаточно проехать по Горького, чтобы убедиться, что знаки все в наличии, по правилам оформлены и пешеходные переходы.

Парковочные карманы узаконили на Горького

Парковочные «карманы» узаконили на Горького

Есть подземный переход, который недавно ремонтировали за бюджетные средства. Есть и пять переходов со светофорами. В прежние годы смонтировано и два «островка безопасности» у школы № 19 и 25.

Была идея поставить светофор у школы № 25. Но в контракт ремонта дороги это не вошло. Отдельно эти работы не торговались.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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