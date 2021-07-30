У Золотых ворот и в Добром снимают троллейбусные провода

Жители Владимира заметили, как снимают провода для троллейбусов на улице Комиссарова. Люди встревожились: почему так происходит? Что, троллейбусы больше ходить не будут? Будут, успокоили во «Владимирпассажиртрансе», обслуживающем троллейбусы. Просто начался ремонт контактных опор троллейбусной сети.

Чуткая аудитория автомобильных пабликов отреагировала на манипуляции с проводами мгновенно. Вышел пост с фразой: «Вот и конец Владимирскому троллейбусу. На улице Комиссарова снимают провода. Половину уже сняли. Печально…»

— Туда разве ходили троллейбусы в наши дни? Там много автобусов. В том числе социальных. А провода на столбах — это расходы на содержание.

— Ну, по Комиссарова давно уже троллейбусы не ходят, если что…

— Мда, печально. Последняя построенная и первая разобранная.

Это комментарии под постом. Аналитики из соцсетей справили тризну по «рогатым», но рано. В мэрии успокоили: никакого сокращения мощностей «Владимирпассажиртранса» не случится. Просто идёт ремонт.

Работа днём и ночью

— В рамках планового технического обслуживания контактной сети муниципальное предприятие АО «Владимирпассажиртранс» производит замену проводов на двух участках городской троллейбусной сети: вдоль улицы Комиссарова и на улице Большой Московской — от Золотых ворот до улицы Гагарина, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

Работы на Комиссарова и Большой Московской закончат к концу недели.

При этом мэрия отметила, что контактную сеть в центре поменяют в ночное время, чтобы не мешать транспорту. Уж слишком там интенсивное движение. А Комиссарова загружена меньше, можно поработать и днём.

Без новых маршрутов

Впрочем, на Комиссарова действительно троллейбусы не ездят. Гоняли когда-то по маршруту № 12. Но его признали нерентабельным и убрали из расписания. Пассажирам предоставили альтернативу — автобусный маршрут 10С, который также обслуживает «Владимирпассажиртранс».

Троллейбусный парк не сокращается, но и не умирает. Обновление идёт вяло. Об инвестиционных программах заговорили в 2012 году. Тогда на 8 городских маршрутов выходили 85 машин.

Ежегодная дотация предприятию из бюджета с 2021-го по 2017 год снизилась со 100 до 43 миллионов рублей.

В 2016 году за счет покупок и модернизации парк расширили до 108 троллейбусов, в том числе тех, что могли работать на аккумуляторах. В расписании было 10 маршрутов. Но потом лидерство по перевозкам в городе отдали газовым автобусам.

«Владимирпассажиртранс» вслед за сокращением дотации стал все больше снижать своё присутствие на рынке общественного транспорта. Фразы «самый экологичный транспорт» и «модернизация сети» вышли из употребления городского руководства.

Скромные закупки

Нынешний год также не стал прорывным в развитии электрического транспорта. На торгах в 2021-м «Владимирпассажиртранс» разыграл лишь несколько контрактов. Один из них как раз по замене контактной сети — на 840 тысяч рублей.

Другая заметная покупка касается автошин – их взяли 300 штук на 4,5 миллиона рублей. Более крупных закупок не делали. Сейчас «Владимирпассажиртранс» не строит перспективных планов, ограничиваясь ремонтами и покупкой расходников.

В прошлом году более-менее значительных расходов потребовали работы на площади Победы. Там после масштабного ремонта дороги и тротуаров заодно заменили и опоры для «рогатых». На Чайковского после ремонта теплосетей поставили новые контактные сети троллейбусов. Собственно, всё.

Сейчас «Владимирпассажиртранс» обслуживает 7 троллейбусных маршрутов, в автопарке 75 единиц техники, работающих от электричества. Перевозчик переориентировался. У него теперь в обслуживании 11 автобусных маршрутов. В уставный капитал внесены 50 автобусов «ЛиАЗ», прибывших из столицы, на сумму более 40 миллионов рублей. Приобретает и арендует предприятие только подержанные автобусы. Планов на покупку «рогатых» нет.