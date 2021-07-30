Контактную сеть меняют на Комиссарова

У Золотых ворот и в Добром снимают троллейбусные провода

Работы в центре города будут вестись ночью

Жители Владимира заметили, как снимают провода для троллейбусов на улице Комиссарова. Люди встревожились: почему так происходит? Что, троллейбусы больше ходить не будут? Будут, успокоили во «Владимирпассажиртрансе», обслуживающем троллейбусы. Просто начался ремонт контактных опор троллейбусной сети.

Чуткая аудитория автомобильных пабликов отреагировала на манипуляции с проводами мгновенно. Вышел пост с фразой: «Вот и конец Владимирскому троллейбусу. На улице Комиссарова снимают провода. Половину уже сняли. Печально…»

— Туда разве ходили троллейбусы в наши дни? Там много автобусов. В том числе социальных. А провода на столбах — это расходы на содержание.

— Ну, по Комиссарова давно уже троллейбусы не ходят, если что…

— Мда, печально. Последняя построенная и первая разобранная.

Это комментарии под постом. Аналитики из соцсетей справили тризну по «рогатым», но рано. В мэрии успокоили: никакого сокращения мощностей «Владимирпассажиртранса» не случится. Просто идёт ремонт.

Контактную сеть меняют на Комиссарова. Фото «PRO Транспорт» Владимир News

Контактную сеть меняют на Комиссарова. Фото «PRO Транспорт» Владимир News»

Работа днём и ночью

— В рамках планового технического обслуживания контактной сети муниципальное предприятие АО «Владимирпассажиртранс» производит замену проводов на двух участках городской троллейбусной сети: вдоль улицы Комиссарова и на улице Большой Московской — от Золотых ворот до улицы Гагарина,сообщила пресс-служба администрации Владимира.

Работы на Комиссарова и Большой Московской закончат к концу недели.

Новый провод тянут для троллейбусной сети. Фото администрации Владимира

При этом мэрия отметила, что контактную сеть в центре поменяют в ночное время, чтобы не мешать транспорту. Уж слишком там интенсивное движение. А Комиссарова загружена меньше, можно поработать и днём.

Без новых маршрутов

Впрочем, на Комиссарова действительно троллейбусы не ездят. Гоняли когда-то по маршруту № 12. Но его признали нерентабельным и убрали из расписания. Пассажирам предоставили альтернативу — автобусный маршрут 10С, который также обслуживает «Владимирпассажиртранс».

Троллейбусы бывают новогодними, литературными, школьными и ретро

Троллейбусный парк не сокращается, но и не умирает. Обновление идёт вяло. Об инвестиционных программах заговорили в 2012 году. Тогда на 8 городских маршрутов выходили 85 машин.

Ежегодная дотация предприятию из бюджета с 2021-го по 2017 год снизилась со 100 до 43 миллионов рублей.

В 2016 году за счет покупок и модернизации парк расширили до 108 троллейбусов, в том числе тех, что могли работать на аккумуляторах. В расписании было 10 маршрутов. Но потом лидерство по перевозкам в городе отдали газовым автобусам.

«Владимирпассажиртранс» вслед за сокращением дотации стал все больше снижать своё присутствие на рынке общественного транспорта. Фразы «самый экологичный транспорт» и «модернизация сети» вышли из употребления городского руководства.

Скромные закупки

Нынешний год также не стал прорывным в развитии электрического транспорта. На торгах в 2021-м «Владимирпассажиртранс» разыграл лишь несколько контрактов. Один из них как раз по замене контактной сети — на 840 тысяч рублей.

Другая заметная покупка касается автошин – их взяли 300 штук на 4,5 миллиона рублей. Более крупных закупок не делали. Сейчас «Владимирпассажиртранс» не строит перспективных планов, ограничиваясь ремонтами и покупкой расходников.

Троллейбусы сейчас ходят лучше автобусов

В прошлом году более-менее значительных расходов потребовали работы на площади Победы. Там после масштабного ремонта дороги и тротуаров заодно заменили и опоры для «рогатых». На Чайковского после ремонта теплосетей поставили новые контактные сети троллейбусов. Собственно, всё.

Сейчас «Владимирпассажиртранс» обслуживает 7 троллейбусных маршрутов, в автопарке 75 единиц техники, работающих от электричества. Перевозчик переориентировался. У него теперь в обслуживании 11 автобусных маршрутов. В уставный капитал внесены 50 автобусов «ЛиАЗ», прибывших из столицы, на сумму более 40 миллионов рублей. Приобретает и арендует предприятие только подержанные автобусы. Планов на покупку «рогатых» нет.

Фото «Призыва» и «PRO Транспорт» Владимир News»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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