Трубы во Владимире уходят под землю

Во Владимире наружные теплосети убирают под землю. В план текущего года попали коммуникации на улицах Егорова, Комиссарова, Красной, Студенческой, П. Осипенко, Ноябрьской, а также на проспекте Строителей. Там работы близки к завершению. А в разгаре — на улицах Офицерской и Белоконской. Кроме того, энергетики планируют убрать под землю участки магистральных теплосетей в зоне строительства Рпенского проезда.

Для пешеходов и автомобилистов такое решение — благо. Трубы создавали помехи для прохода по тротуару, приходилось идти в обход и пользоваться дополнительно установленными лестницами. Случалось, когда наружные трубы задевали машины.

— Раньше считалось, что «воздушные» теплотрассы проще и дешевле обслуживать. А дефекты на них быстрее находить и устранять. На деле негативных последствий оказалось больше: изоляция сетей быстро изнашивалась из-за осадков и механических повреждений, шли теплопотери, да и вид труб снижал привлекательность города, — говорит зам. главного инженера филиала «Т Плюс» по эксплуатации тепловых сетей Эдуард Будыкин.

Белоконской и Осипенко

Масштабная реконструкция проводится на Белоконской. Надземные трубы заменят новыми и уберут под землю от «Пекинки» до проспекта Строителей. Трубы там разные: большие и маленькие, на дороге и на тротуаре, в металлических листах и с тканевой защитой. Эксплуатируются они давно, стали уже небезопасными, а внешний вид имеют непрезентабельный.

— В ходе реконструкции и переноса под землю тепловых сетей компания «Т Плюс» применяет бесканальный способ прокладки. Вместо устаревших сетепроводов, проходящих по воздуху, энергетики используют современные трубы в пенополиуретановой изоляции. Такие коммуникации рассчитаны на длительные сроки эксплуатации — не менее 25 лет. Кроме того, они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в реальном времени получать информацию о текущем состоянии сети и оперативно устранять возможные повреждения, — сообщила пресс-служба владимирского филиала компании «Т Плюс».

В 2021 году заменят 6 километров наружного трубопровода.

Не менее значительный объект — на улице Полины Осипенко. Огромные трубы срезали вдоль дороги и по тротуарам. Теперь их убрали под газон. Больше никаких препятствий для пешеходов. И в случае чего не придется перекапывать проезжую часть. Тут поменяют 800 метров. Затем завезут грунт, посеют траву.

До 15 сентября

Все работы по замене теплосетей — хоть подземных, хоть воздушных — должны быть завершены до 15 сентября. Чтобы осталось время подготовиться к отопительному сезону.

До холодов надо ещё и провести благоустройство. В прежние годы было много жалоб на то, что энергетики после ремонта оставляют на долгое время траншеи. И хотя те огорожены заборами, раскопы небезопасны как для людей, так и для животных, особенно для тех, кто на самовыгуле.

В компании «Т Плюс» сообщают, что наиболее значительные объекты они стараются оперативно закрыть. Медленнее идут дела с теми, что во дворах на газонах и обочинах внутриквартальных дорог. Но и их к холодам приведут в порядок.

В этом году специалисты филиала «Т Плюс» заменят во Владимире около 20 километров тепловых сетей, на эти цели будет направлено 450 миллионов рублей. Свыше 100 миллионов рублей потратят на замену наружных сетей. Они сегодня составляют 30% от всех трубопроводов. Ежегодно в план реконструкции включают 40% наружных и 60% подземных теплосетей. В 2022 году обновят 18 километров коммуникаций на 550 миллионов рублей.