Три человека утонули на водоемах Владимирской области за выходные

Сразу три трагедии на воде произошли во Владимирской области за минувшие жаркие выходные. В ночь с пятницы на субботу на Клязьме в районе села Спас-Купалище Судогодского района утонул 29-летний мужчина. К поискам привлекли водолазов аварийно-спасательной службы региона. Тело погибшего нашли только сегодня утром рядом с деревней Пенкино Камешковского района.

Еще два происшествия на воде случились в воскресенье, 11 июля. Днём в районе автомобильного моста вблизи населенного пункта Мячково Гороховецкого района было обнаружено тело утонувшего 56-летнего мужчины.

В это же время в карьере Гусь-Хрустального, в районе дома № 29 по улице Курловской, обнаружили утонувшую женщину. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

С начала года на водоемах области уже утонули 25 человек. Среди них – 6 детей.

Спасатели напоминают!

Все три происшествия произошли в местах, не разрешённых для купания. Всего на территории области таких «диких» пляжей насчитывается порядка 700. На самых популярных неофициальных пляжах несут дежурство мобильные спасательные посты из числа аварийно-спасательных формирований, а также водоёмы патрулируют сотрудники ГИМС МЧС России. Список оборудованных пляжей можно посмотреть на интерактивной карте.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что купаться следует только в подготовленных местах, где исследовано дно и работает спасательный пост. Во время отдыха на природе велик соблазн окунуться в любой ближайший водоём, однако практика показывает, что купание в неразрешённых местах, к тому же в состоянии алкогольного опьянения, приводит к трагическим последствиям.

— Собираясь искупаться, помните, что в воду следует заходить постепенно, чтобы избежать резкой смены температурного режима, в противном случае существуют риски сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно звоните на 101 и 112.

Погибших на воде детей за минувшие выходные нет. Между тем статистика очень тревожная. С начала года на водоемах области уже утонули 25 человек. Среди них – 6 детей. Большинство трагедий происходят в выходные — дни, когда на пляжах особенно много отдыхающих.

Наступившая неделя будет жаркой, а значит, желающих окунуться в водоемах снова будет много. Главное, чтобы отдых на воде проходил с соблюдением всех правил.