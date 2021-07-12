Три человека пострадали в ДТП со скутером во Владимире

Водитель и пассажир скутера пострадали в ДТП в центре Владимира. Травмы также получила пассажир легкового автомобиля, в который влетел двухколесный транспорт. Авария произошла накануне в 20.35 на улице Большой Московской, у дома 27а.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» 1973 года рождения не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении скутеру «Yamaha». За рулем находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель скутера и 68-летняя пассажирка иномарки были госпитализированы. 36-летний пассажир скутера отправлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Точные причины аварии установит проверка. Сейчас ее проводят сотрудники полиции.

Погиб мотоциклист

ДТП с участием двухколесного транспорта регистрировались на территории Владимирской области в течение всей недели. Одна авария закончилась трагическим исходом. ДТП произошло в минувшую субботу днем в Собинском районе.

По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла «BMW» не справился с управлением и совершил опрокидывание на дорогу. После этого в него врезался следовавший позади 30-летний байкер на мотоцикле «Yamaha». Затем он вылетел в кювет.

— В результате ДТП водитель мотоцикла «BMW» скончался на месте происшествия, водитель мотоцикла «Yamaha» госпитализирован, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Аварии с участием двухколесного транспорта на минувшей неделе также регистрировались в Гусь-Хрустальном, Ковровском районах и Владимире.

49 аварий за неделю

Всего же за прошедшую неделю на территории Владимирской области произошли 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 7 человек погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 5 несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрированы 2 происшествия. Полицейские также оформили 386 происшествий с материальным ущербом.

Ранее «Призыв» сообщал, что 16-летний подросток погиб в ДТП под Гусь-Хрустальным. Смертельная авария произошла на федеральной трассе 9 июля.