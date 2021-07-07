Трехлетний мальчик выпал из окна в Петушинском районе

Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Инцидент произошел накануне, 6 июля, в Петушинском районе. О происшествии сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По информации правоохранительных органов, мальчик получил серьезные травмы. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Что привело к тому, что малыш выпал из окна, еще предстоит установить. По предварительной информации, мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал. В этот момент он находился дома под присмотром сестры подросткового возраста. Где в этот момент были родители, не сообщается.

Ребенок остался дома под присмотром старшей сестры.

— В настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями других органов системы профилактики тщательным образом изучаются обстоятельства инцидента, а также устанавливаются факты, которые могли стать причиной трагедии, — сообщается на сайте УМВД России по Владимирской области.

Правоохранители обращают внимание жителей Владимирской области: выпадение из окна выступает одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в летнее время. В этом году в полицию уже поступили 6 сообщений о выпавших из окон детях. В прошлом году таких случаев было зарегистрировано 20. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Ребенок вышел на карниз

При этом, сколько всего детей подверглись опасности в распахнутых окнах, неизвестно. К счастью, не все случаи заканчиваются падением. Так, в Коврове девочка вышла на карниз пятого этажа и только чудом не оказалась внизу. В руках у ребёнка была какая-то игрушка, она размахивала ей и наклонялась. Леденящее кровь видео было опубликовано в популярном городском паблике.

Через несколько дней после инцидента правоохранительные органы установили личность матери и ребенка, вышедшего на карниз пятого этажа. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней на женщину составили протокол об административных правонарушениях. Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере от ста до пятисот рублей.

На маму девочки составили протокол.

При этом никаких подробностей скандальной истории в полиции не сообщают. Неизвестно, в какой семье воспитывается ребенок. Более того, нет данных о том, была или нет мама девочки в момент инцидента дома. А если была, то почему не обратила внимания на дочь, которая стояла в распахнутом окне.

Важно!

Избежать трагедии помогут также следующие правила:

— Используйте на окнах решётки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);

— Не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания;

— Необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на подоконник;

— Не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет его нахождение в квартире;

— Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребёнка;

— Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интересное;

— Объясните детям, что открытое окно – это опасно;

— Предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя!

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