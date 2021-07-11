Свыше 8 тысяч одиноких родителей и беременных обратились за выплатами

Свыше 8 тысяч одиноких родителей и беременных женщин, проживающих во Владимирской области, обратились за новыми выплатами в Пенсионный фонд. В 90% случаев большинство семей подали заявления через портал госуслуг. 1-3 июля, когда открылся раздел оформления выплат, портал подвисал. Заявителей просили немного подождать. Сейчас уже все доступно.

Очень многие получают отказ на материальный вид поддержки, потому что неправильно считают свой доход или некорректно оформляют документы при подаче заявления. Региональное управление Пенсионного фонда рассказало о наиболее часто встречаемых причинах отказа.

Частые ошибки

Самая распространенная ошибка у одиноких родителей — отсутствие судебных решений о назначенных алиментах. Без них выплат не видать. И неважно, разведены ли супруги или нет.

Типичная ошибка для беременных женщин — не указывают медучреждения, где встали на учет по беременности на ранних сроках.

Еще важно полностью указывать состав семьи и вносить банковские реквизиты.

Учет доходов и имущества

Антон Курбаков, управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России по Владимирской области:

Данные пособия будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Будет учитываться среднедушевой доход всех членов семьи. Он не должен превышать одного прожиточного минимума на душу населения (11 тысяч 93 рубля).

Также в расчете будет учитываться имущество всех членов семьи.

Все данные можно узнать на портале госуслуг. Там же подается и заявление.

Отказ в выплатах поступит заявителям в течение 5 дней.

Заявления рассматривают в течение 30 дней, но если что-то не так с документами, то отказ придет за 5 дней. Семьи смогут внести коррективы, если это возможно, и направить заявления еще раз.

В Пенсионном фонде сообщают, что есть такие семьи, которые намеренно не сообщают о количестве детей и наличии супруга, чтобы не считать дополнительные выплаты и доходы. Но Пенсионный фонд имеет доступ к базам налоговых инспекций, фонда социального страхования и других ведомств.

Кому положены выплаты

Пособия предоставляются маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе. Во Владимирской области выплата семьям с одним родителем составит 5647 рублей в месяц на каждого ребёнка, а выплата беременной женщине – 6042 рубля.

По прогнозным оценкам, на пособие по беременности до конца 2021 года в 33-м регионе смогут претендовать более 2400 будущих мам, а на пособие для одиноких родителей — почти 3350 человек.

Доходы и размер имущества рассчитываются по тем же критериям, что и в случае с выплатами для родителей детей в возрасте 3-7 лет. «Призыв» подробно писал об ограничениях по числу квартир, машин и частных домов.

Еще одно важное замечание касается перевода денежных средств. Их перечислят только на карту «Мир» или на расчетный счет в банке без пластиковой карты. Такое же требование введено и для выплат, которые с августа начнутся на детей 7-16 лет. Единовременные пособия перечислят всем без учета доходов, но по заявлению.