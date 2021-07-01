Судогодский фонтан: не гейзер, не родник, а фонтанирующая скважина

Последние пару недель изматывали жителей Владимирской области изнуряющей жарой. Команда проекта «Точка на карте» тоже страдала, поэтому решила отправиться в одно самых необычных и, главное, освежающих мест региона — к знаменитому Судогодскому фонтану!

Вместе с самым юным народным экскурсоводом проекта Тимом Алешиным и экологом, ведущим экспертом Дирекции ООПТ Ириной Митюшиной мы с удовольствием навестили популярный памятник природы регионального значения, который официально называется «Фонтан».

В этом путешествии все было прекрасно: и изобретательные туристы, проявляющие недюжинную фантазию, чтобы набрать из фонтанирующего источника ледяной воды, и внезапно налетевший дождь, от которого из-за жары совсем не хотелось прятаться, и окружившая нас живность в лице дружелюбных и любопытных бабочек, которые норовили сесть только на одного человека из нашей группы – Ирину Юрьевну Митюшину, друга и знатока природы.

Почему популярный памятник природы регионального значения «Фонтан» в Судогодском районе — это не гейзер и не родник, что с источником происходит зимой, какой такой «передел», случившийся в начале XX века, определил название речки Передел, которая и дала жизнь фонтану, и при чем тут геологи? Смотрите видео и узнаете!

0:33 – как появился Судогодский фонтан и при чем тут геологи;

1:48 – о том, почему фонтан не гейзер;

2:08 – о высоте струи раньше и сейчас;

2:55 – замерзает ли источник зимой;

3:22 – есть ли в области еще подобные природные объекты;

3:45 – о качестве воды и как ее набрать, чтобы несильно промокнуть;

4:47 – об истории названия речки Передел;

5:45 – пересохнет ли Передел в жару.

Фонтанирующая скважина

На карте Судогодского района необычный памятник природы появился в 40-х годах XX столетия. В районе речушки Передел геологи проводили разведку полезных ископаемых. Неожиданно из земли забила струя воды. Трубу было решено оставить. Так и появился в мещерских лесах этот рукотворный источник, который не иссякает уже более 80 лет, радуя проезжающих по трассе Владимир — Муром своей студеной водой.

Не гейзер и не родник

Правильное название природного объекта – «Фонтан». Это не гейзер, хотя многие используют это название. Во Владимирской области нет никакой вулканической активности, поэтому и гейзеров быть не может, поясняет Ирина Митюшина.

Как сообщает нам «Википедия», гейзер – это «горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара под давлением. Гейзеры являются одним из проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях современной вулканической деятельности».

Некорректно называть фонтан и родником, так как последний предполагает естественный выход вод на поверхность, а в нашем случае налицо искусственное происхождение источника, который представляет из себя фонтанирующую скважину, созданную руками человека.

Фонтан иссякнет

Как мы уже отметили, сейчас фонтану больше 80 лет. Сколько он просуществует, неизвестно, однако тенденция к угасанию очевидна.

— Исторические источники указывают на то, что раньше высота выброса воды могла достигать 5-6 метров, сейчас же мы наблюдаем всего 2-3. Я думаю, что со временем (точный срок назвать крайне сложно) фонтан прекратит свое существование. Это естественный процесс, — считает Ирина Митюшина.

Стоит отметить, что источник не уникален. Подобные объекты есть и в Ковровском, и в Вязниковском районе. Как правило, они появляются вблизи крупных рек, где геологи проводят свои исследования.

Живительная влага. Но как ее набрать?

Вода в фонтане хорошего качества, поэтому источник пользуется огромной популярностью у автомобилистов. Однако есть маленький, но важный нюанс: кранов в конструкции не предусмотрено, поэтому набрать живительной влаги и не промокнуть – крайне сложная задача. Наши съемки длились около 1,5 часов – и мы повидали разные изощренные способы. Правда, далеко не все посетители остались сухими.

Способ № 1 — «Ведро». О нем нам рассказала Ирина Митюшина. Бьющие вверх струи накрываются обычным ведром, внизу подставляются канистры. Есть шанс несильно замочиться.

Способ № 2 — «Спасительный шланг». Действенность этого метода нам продемонстрировал постоянный посетитель источника. Мужчина вставил шланг в самую мощную струю и без труда наполнил свои (и чужие) емкости. Остался сухим.

Способ № 3 — «Зажми и направь». Это веселый аттракцион, которой сухости вам точно не гарантирует, поэтому рекомендуем им пользоваться только в жару. Набрать так воды сложно, но можно. Главное – упорство и воля к победе. Нужно зажать одну из струй руками и постараться направить ее в ёмкость. Всем успехов!

Возможно, при посещении этого необычного источника вы изобретете что-то свое, желаем вам удачи, но помните, что полноценного купания в фонтане точно не получится, глубины тут летом точно нет, хотя весной случаются и подтопления. Вот так, к примеру, источник выглядел весной 2018 года:

Царство Снежной королевы

Интересно, но вода в скважине не замерзает никогда. Однако ее капельки застывают вокруг струи красивым голубым обрамлением. И это прекрасное зрелище, которое чем-то напоминает холодный замок Снежной королевы. Так что рекомендуем заезжать сюда и в морозы. Фотографии получаются эффектными.

Что переделывали близ Передела

Речка Передел каких-то сто лет назад была безымянным ручейком. Но близ нее в 1913 году известный судогодский лесопромышленник Владимир Семенович Храповицкий организовал производство канифоли.

Канифоль получали из смолянистых пород дерева, то есть в прямом смысле «переделывали дерево» в канифоль. Таким образом, возникшая рядом с производством деревенька получила название Передел. А чуть позже топоним стал и гидронимом.

Сегодня речка Передел совсем обмелела, вода здесь стоячая, искупаться точно не получится. Да и не захочется: вода мутная, и над ней кружат полчища комаров. Если все-таки решите взглянуть поближе на исторический водный объект и пойдете глубже в лес, запасайтесь репеллентами.

Шашлык, орхидеи и сказочные замки

Территория вокруг природного источника облагорожена: здесь оборудована стоянка для авто, установлены удобные лавочки, есть тень и место для барбекю. Сюда часто приезжают молодожены Судогодского района, о чем свидетельствуют многочисленные замочки на счастье, прицепленные к импровизированному мостику.

Для юных туристов построили даже маленький замок и сказочный сталактит. Наш экскурсовод Тим, несмотря на жару и уже солидный возраст (13 лет), не отказал себе в удовольствии немного поиграть на необычной детской площадке.

Вокруг Судогодского фонтана – мещерские леса с их уникальной флорой и фауной. В перерыве между съемками Ирина Митюшина обнаружила здесь один из видов северных орхидей, который сейчас как раз цветет. Знакомьтесь, это пальчатокоренник Фукса.

О том, какие еще виды орхидей можно встретить в Судогодском районе, мы снимали отдельную программу «Точка на карте».

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