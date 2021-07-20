Суд оправдал водителя, врезавшегося в автомобиль со школьником за рулем

Суздальский районный суд признал невиновным водителя, врезавшегося в автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний. Резонансное ДТП произошло 3 марта 2018 года в районе села Павловское во время военно-патриотических сборов. Столкнулись автомобили «Hyundai Santa Fe» и ВАЗ-21053. За рулем отечественного автомобиля находился 17-летний школьник из Суздаля, волонтер XV межрегиональных военно-патриотических Суворовских сборов. Водительского удостоверения у него не было.

Вина не доказана

Водителю иномарки было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвинение посчитало, что водитель не затормозил вовремя и столкнулся с ВАЗ-21053, за рулем которого был подросток.

Однако многочисленные экспертизы установили, что водитель иномарки не смог снизить скорость автомобиля или каким-то образом избежать столкновения с автомобилем ВАЗ-21053, который выехал на полосу встречного движения. Кроме того, обвиняемый не знал и не мог знать о том, что водитель «пятерки» не имеет прав и навыков, позволяющих безопасно управлять автомобилем.

— 16 июля 2021 года водитель Ш. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления. За Ш. признано право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием, — сообщает пресс-служба Суздальского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия родителей

Несовершеннолетний скончался на месте ДТП. Еще три участника аварии пострадали. По официальной сводке регионального ГИБДД, 17-летний водитель «пятерки» не справился с управлением на заметенной снегом дороге и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с кроссовером «Hyundai».

У близких погибшего своя версия произошедшего. Мама школьника обратилась с иском в суд, чтобы призвать к ответу всех ответственных за это мероприятие. Женщина была уверена, что организаторы сборов находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и посадили мальчика за руль.

Гражданский иск о компенсации морального вреда был удовлетворен частично. В пользу матери и отца одного из организаторов сборов — межрегиональное общественное объединение «Суворовско-Ушаковские сборы» обязали выплатить по 150 тысяч рублей. При этом изначально в гражданском иске родители юноши указывали другую сумму – 10 миллионов рублей.