Строители трассы М-12 отремонтируют областные дороги

Строительство трассы М-12 «Москва-Казань» плохо отражается на дорогах Владимирской области — региональных и межмуниципальных. По ним ездит спецтехника, задействованная на прокладке автобана. От тяжёлых машин образуются ямы, трещины, колейность. Больше всего жалоб на это поступает из Собинского и Судогодского районов. На переговорах администрации области, компании «Автодор» и подрядчиков договорились о том, что дорожники, задействованные на М-12, будут ремонтировать наиболее проблемные места в текущем режиме. А в перспективе разбитые из-за стройки направления включат в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Всего подрядчики автобана используют 72 дороги регионального или межмуниципального значения.

— В дальнейшем дороги планируется привести в порядок посредством двух направлений — строительства самой М-12 и участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Речь о глобальных ремонтах. Текущие проводятся в рабочем режиме. Сейчас ямочный ремонт делается щебёнкой, с августа дорожные строители намерены выполнять асфальтобетонное покрытие, — сообщили в администрации Владимирской области.

Трасса – вот она!

Канал «RusAlVi» на YouTube опубликовал десять новых видео с каждого этапа возведения магистрали М-12. Сняли по заказу госкомпании «Автодор» с высоты квадрокоптера в ускоренной съемке. Трасса отчётливо видна почти на всем протяжении. Остались небольшие островки лесного фонда, где ещё не вырублены деревья. Но процесс работ идёт стремительно. Некоторые видео сопровождаются комментариями и инфографикой.

— В нашем регионе М-12 пройдёт по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также в границах областного центра. Протяжённость участка магистрали в границах Владимирской области составляет около 212 км. На пути следования планируется построить 3 транспортные развязки, 33 моста и 47 путепроводов, — сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

Фронт работ на видео канала «RusAlVi» поражает размахом. В «Автодороге» сообщают, что на проекте задействованы почти 5,5 тысячи человек и порядка 2300 единиц техники. Построены городки для рабочих, проведено электричество к производственным базам, сформированы площадки для возведения искусственных сооружений.

Трассу построят в 8 этапов. 4 из них будут осуществлены во Владимирской области.

Первый этап (0−80-й км, Московская и Владимирская области) строит компания «Стройтрансгаз». Стоимость — 53 миллиарда рублей.

Второй этап (80−116-й км, Владимирская область) строит «Региональная строительная компания». Стоимость — 21 миллиард рублей.

Третий этап (116−224 км, Владимирская область) строит компания «ВАД». Стоимость — 59,5 миллиарда рублей.

Четвертый этап (224−347-й км, Владимирская и Нижегородская области) строит компания «Автобан». Стоимость — 79,6 миллиарда рублей.

Новые развязки

Компания «Автодор» рассмотрела заявки регионов о строительстве дополнительных развязок. Их планируется организовать в тех местах, где региональные трассы пройдут путепроводами над М-12.

Проектировщики готовы предусмотреть три дополнительные развязки, которые дадут возможность не только заехать на региональную сеть, но и развернуться на М-12 в обратном направлении. Одна из них — во Владимирской области. Её построят на 193-м км М-12 на пересечении с дорогой Драчево — Бутылицы — Меленки во Владимирской области.

Заезд на М-12 «Москва-Казань» будет безбарьерным.

На всех развязках поставят П-образные опоры, на которых будут установлены камеры, лазерный датчик и DSRC-антенна. Они считывают и фиксируют регистрационные знаки, габариты и количество осей въехавшего на платную магистраль автомобиля.

Плату можно внести до проезда по трассе или после. На оплату дается 5 дней. Для этого надо зайти на сайт «Автодора», внести госномер ТС, номер мобильного телефона (необходимо подтверждение его через SMS-уведомление) и адрес электронной почты.

Ещё один вариант — с помощью транспондера. Электронное устройство покупается отдельно, устанавливается на лобовом стекле транспортного средства. На счет этого устройства кладут деньги, и при проезде по платным трассам автоматически списывается сумма согласно тарифу.