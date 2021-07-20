Стрижепад: как помочь выпавшему из гнезда птенцу

На улицах Владимирской области стали появляться стрижи. Речь идет о молодых птицах, которые только учатся летать, либо о взрослых, но больных или раненых особях. Здоровые зрелые стрижи людей обычно избегают. Руками трогать птиц не стоит, а помочь им можно, посадив на возвышение.

Неожиданная находка

София Шепеля нашла стрижа в подъезде. Птица сидела, забившись в угол, и не могла улететь. Соня животное пожалела и понесла в ветеринарную клинику, параллельно задавая вопрос в соцсетях «Кто это такой?»

— Эта птица называется стриж обыкновенный. Сейчас, в июле, птенцы как раз отправляются в свой первый полет и некоторые экземпляры падают, — объясняет старший преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и лесного дела Института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков.

Такой же экземпляр обнаружил у себя на заводе Сергей Осипов. Мужчина сфотографировался с птичкой и оставил ее у стены здания. Уходя с работы, Сергей птицы на прежнем месте не увидел. «Улетела», — подумал он.

— Не факт, — говорит Руслан Жуков, — стрижам, чтобы взлететь, нужно возвышение, с земли они этого делать не умеют, зато оттуда их может утащить кошка. Ходить по земле стрижи тоже не могут, их лапки созданы, чтобы цепляться за ветки.

Рекомендации ветеринара

Соня и ее подруга Лиза получили от ветеринарного врача ценные указания по поводу ухода за стрижом: кормить мотылем, держать в коробке на лоджии, руками не трогать. Птица, по заверению орнитолога, была полностью здорова. Просто молодая, но это, как мы знаем, быстро проходит.

— Мы попытались выпустить стрижонка способом, который посоветовал врач, — рассказывает Соня. — Посадили на полотенце и подбросили, как на батуте, но ничего не вышло.

Стриж получил имя Уве и на время поселился у Лизы. Следующий запуск птицы в небо запланирован через неделю.

Середина лета — сезон падения стрижей.

В природе некоторые детеныши стрижей погибают, выпадая из гнезд, это часть естественного отбора. Это вовсе не означает, что и в городе на птенцов не нужно обращать внимания и проходить мимо.

«Выпавшего из гнезда птенца юрьевпольцу Олегу Дружкову сегодня принёс сосед, — это пост в паблике «Юрьев-Польские известия. Честные новости» социальной сети «ВКонтакте». — Просто не знал, что с ним делать. А вот Олег дрожащего и перепуганного птенца сразу начал поить водой. Жарко ведь. Потом отнёс его поближе к деревьям. Возможно, он там встретится с родителями».

— Не встретится, — говорит Руслан Жуков, — вы должны понимать, что родители за ним не прилетят и кормить не будут. Лучшее, что вы можете сделать, — это показать стрижонка орнитологу и ухаживать за ним, пока он не сможет улететь.

Инструкция от эколога

Стрижепад происходит в нашей полосе не каждый год. Массовое выпадение птенцов свидетельствует о том, что с экологической точки зрения год является для птиц благоприятным и птенцов вылупилось много. Как говорится, за время карантина природа настолько очистилась, что в города вернулись стрижи.

Как помочь стрижу. Инструкция от эколога Руслана Жукова

1. Убедитесь, что перед вами действительно стриж.

2. Не трогайте стрижа руками, чтобы не повредить оперение.

3. Подцепите птицу картоном или доской, положите в коробку.

4. Дайте птице возможность зацепиться лапками за какую-нибудь палку, попробуйте посадить на дерево.

5. Наблюдайте.

6. Если стриж никуда не делся, отнесите его ветеринару.

7. Следуйте советам врача, ухаживайте за животным, не оставляйте попыток выпустить.

Стрижи – не единственные птицы, которые стали встречаться жителям Владимирской области. Владимирский фотограф сумел запечатлеть в пролете очень редкого черного аиста, занесенного в Красную книгу нескольких стран, включая Россию.