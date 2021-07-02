Стрит-арт фестиваль ZAGFEST пройдет во Владимире

3 и 4 июля во Владимире будет проходить стрит-арт фестиваль. Площадку под ZAGFEST (6+) предоставил «Рынок на Студеной». Два дня на территории ВЗПО «Техника» будут выставлены арт-объекты, проходить мастер-классы, лекции, флешмобы.

— Задача фестиваля — собрать заметную арт-группировку и сделать её творчество видимым. Мы хотим, чтобы комьюнити художников Владимира закрепилось надолго, — говорит организатор феста Регина Яфасова.

Фестиваль уличного искусства пройдет в субботу и воскресенье.

ZAGFEST имеет несколько форматов проведения: фестиваль, образовательная программа и, конечно же, профессиональная тусовка, где каждый почувствует себя частью уличной культуры. Организаторы обещают современные арт-объекты, стильные фотозоны и нереальные впечатления.

Участников ждут мастер-классы по коллажу и мозаике, арт-объекты, огромная картина, в создании которой сможет принять участие любой желающий, просто взяв в руки баллончик.

Программа фестиваля

3 июля

10.30 – торжественное открытие

11.00 – общая лекция

13.00 – ланч

14.00 – мастер-классы

17.00 – перерыв

17.30 – кинопоказ

19.30 – вечерний летний чилл в хорошей компании под хорошую музыку





4 июля

11.00 – встреча с деятелем искусства

13.00 – ланч

14.00 – мастер-классы/флешмоб с гигантской раскраской

17.00 – подведение итогов дня

18.00 – вечерний летний чилл в хорошей компании под хорошую музыку

Лекции и обучение

В течение фестиваля ребятам расскажут о специфике работы на уличных площадках, работе с материалами, помогут подготовить эскизы и прототипы. Всё это в формате мастер-классов и лекций.

Среди лекторов выступит старший преподаватель кафедры «Архитектура» ВлГУ, член Союза архитекторов России Людмила Басманова. Она проведёт лекцию «Street art. Протест или контекст» 3 июля в 11.00.

Обучение будет проходить два дня, после этого участники приступят к воплощению проектов. По окончании организаторы отберут 33 объекта на территории Владимира для воплощения идей начинающих художников. Это будут фасады, остановки, заборы, трансформаторные подстанции.

— Приготовьтесь. Возьмите свои респираторы. И будьте спокойны. Мы соблюдаем все меры безопасности на уличных мероприятиях, — говорит Регина Яфасова.- Работаем с краской и делаем это на безопасном расстоянии от лица и друг от друга. Мы не строим стены и не собираемся рушить. А только хотим разукрасить их и продолжать жить в мире, который каждый раз предоставляет нам новую поверхность для творчества. Иногда кривую и неподатливую. Но мы справимся.

Интересно провести выходные можно и в Суздале. На территории Главного туристического комплекса в Суздале проходит Blues-Bike Festival. Уже в 13-й раз он собрал любителей блюза и мотоциклов, ценителей старинной архитектуры и живописных ландшафтов. Но есть обязательное условие: вход со справкой.