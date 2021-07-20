Спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде

Ковровские спасатели решили креативно подойти к профилактической работе с отдыхающими на воде. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике и участившимся трагедиям на водоемах региона, сотрудники МЧС разработали оригинальные памятки.

Бутылка и спасательный круг

Одна из памяток выполнена в виде бутылки из-под алкогольного напитка, в которой тонет человек. Очень символично. Ведь именно злоупотребление спиртными напитками — основная причина гибели людей на воде в этом году. Такие памятки спасатели раздают всем: одним как сигнал остановиться и призадуматься, другим как призыв быть внимательным к окружающим.

— Если рядом с вами отдыхает компания людей, употребляющих спиртное, посматривайте в их сторону, вдруг кто-то пойдет купаться, и, если начнет тонуть, вы сможете ему помочь, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Не оставили без внимания и детей. Сотрудники МЧС вручают им памятки, выполненные в виде маленьких спасательных кругов. На них указан телефон службы спасения и правила безопасного поведения на воде.

— Памятки призваны привлечь внимание граждан, вызывать реакцию и оставлять в сознании людей понимание всей серьезности происходящего, — поясняют в чрезвычайном ведомстве.

Утонувших все больше

Жаркое лето спровоцировало рост трагедий на воде. Утомленные зноем жители региона спешат на водоемы. Однако не всегда такой отдых оказывается безопасным. Статистика тревожная. С начала года во Владимирской области утонул уже 31 человек, из них 6 детей. В минувшее воскресенье на Клязьме в Ковровском районе погиб 48-летний мужчина. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, мужчина решил искупаться в районе турбазы «Сукманиха». Течение в этом месте на Клязьме сильное, место для купания не разрешено. Очевидцы рассказали спасателям, что отговаривали погибшего, но он их не послушал. Тело мужчины нашли лишь на следующий день, в понедельник.

Всего на территории области насчитывается порядка 700 «диких» пляжей. На самых популярных неофициальных пляжах несут дежурство мобильные спасательные посты из числа аварийно-спасательных формирований, а также водоёмы патрулируют сотрудники ГИМС МЧС России. Список оборудованных пляжей можно посмотреть на интерактивной карте.

Купаться следует только в подготовленных местах, где исследовано дно и работает спасательный пост, настоятельно рекомендуют спасатели.

Установившаяся во Владимирской области аномальная жаркая погода ослабит свои позиции. Тем не менее отдыхающих на водоемах по-прежнему будет много. А значит, памятки спасателей придутся очень кстати.