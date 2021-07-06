Сотрудники Сбербанка во Владимирской области вакцинируются от коронавирусной инфекции

СберБанк — в числе лидеров Владимирской области по количеству вакцинированных сотрудников. Более 65 процентов сотрудников Владимирского отделения СберБанка уже сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Елена Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Ежедневно в офисы СберБанка приходят тысячи людей. И для нас важно, чтобы они были уверены в том, что не подвержены риску заражения в наших офисах. Мы создали максимально простые условия вакцинации для наших сотрудников: можно пройти медицинский осмотр и сделать прививку в рабочее время. При необходимости в день прививки или на следующий день после получения каждого компонента вакцины сотрудник может оформить оплачиваемый день отдыха. Только так, заботясь о своих сотрудниках, мы уверены в том, что наши клиенты будут также в безопасности».

Отметим, что в офисах СберБанка, несмотря на вакцинацию сотрудников, соблюдаются все необходимые меры безопасности: сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры. При обслуживании клиентов также попросят надеть маску, или выдадут ее при отсутствии.