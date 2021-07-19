Скоро воздушные шары украсят небо над Суздалем

С 21 по 23 июля в Суздале пройдет ставший уже традиционным фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России». В этом году он отмечает свой 20-летний юбилей. 16 аэростатов поднимутся над Ильинским лугом. Об этом сообщила ТАСС в пятницу один из организаторов фестиваля — представитель Федерации воздухоплавания Ярославской области Дарья Корякина.

По ее словам, в фестивале примут участие команды из Белгорода, Калуги, Костромы, Переславля, Нижнего Новгорода, Самары, а также Москвы и Московской области. Гостей ждут красочные полёты, массовые старты аэростатов и прекрасное настроение! Фестиваль завершится 25 июля в Переславле-Залесском. Соединив в программе два древних города, организаторы хотели подчеркнуть связь городов «Золотого кольца России».

Справка. «Золотое кольцо России» — сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут включили Углич.

Увидеть летящий в небе аэростат – это сказка. Увидеть в небе несколько аэростатов – уже какое-то чудо. Присутствовать на общем старте 16 аэростатов, когда вокруг тебя поднимаются громадные разноцветные воздушные шары, – это зрелище, остающееся в памяти на всю жизнь. Поэтому на каждый общий старт приезжают посмотреть сотни туристов. Даже не летать, просто окунуться в гущу событий, почувствовать себя частицей необычного действа. Тем более что оно абсолютно бесплатное!

А ведь можно ещё и пролететь на тепловом аэростате и посмотреть с высоты птичьего полета на красоту русской земли, монастыри и храмы, которые посещали практически все великие князья и русские цари. Или осмелиться хотя бы на привязанный полет и услышать над собой дыхание мощной горелки, увидеть, как огромный купол наполняется горячим воздухом… Всё это требует смелости, наградой за которые станет удивительный и недоступный ранее мир.

Тем не менее полёт на воздушном шаре — хоть и романтичный, но активный и спортивный отдых. Одеваться следует по погоде, без каблуков. Дети от 6 до 14 лет допускаются к полёту только в сопровождении родственников. Не допускаются к полету беременные женщины, люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Организатор фестиваля — Федерация воздухоплавания Ярославской области – предупреждает, что при сильном ветре (более 6 м/с) и осадках полёты отменяются. Безопасность прежде всего! В этом случае можно вернуть оплату или перенести полёт на другое время. Кроме того, организаторы фестиваля обещают, что будут соблюдены все противокоронавирусные меры.