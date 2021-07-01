Синоптики предупредили о встречающейся раз в 10 лет засухе

Владимирскую область, впрочем, как и все регионы европейской части России, ожидает период засухи. В июле выпадет только до 30% месячной нормы осадков. Норма июля — 94 мм. При этом северо-запад может на месяц и вовсе остаться без дождей. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет, — написал синоптик на своей странице в Инстаграме.

Тишковец добавил, что июль будет солнечным и засушливым с вероятностью 60-70%. Температура воздуха в июле превысит норму на 0,5-1 градус. Исключение — середина месяца, которая будет немного прохладнее. Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели для середины лета.

Июль будет солнечным и засушливым.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в июле будет неоднородной: периоды тепла будут чередоваться с похолоданием. Среднемесячную температуру метеоролог также ожидает выше нормы.

А что в выходные?

Пока же грядущие выходные дни обещают быть дождливыми. Синоптики прогнозируют, что ненастный циклон из европейской части России в ближайшие дни никуда не уйдет. Осадки ожидаются до конца недели. При этом будет тепло. Днем +23 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что, опираясь на многолетние климатические значения, такую температуру для лета можно назвать вполне нормальной.

— С одной стороны, можно говорить, что погода пришла мрачная, холодная, с облаками и дождиками. Такая хмуроватая погода, но если спросить у метеорологов, то окажется, что такой погода и должна быть. Опираясь на многолетние климатические значения, оказывается, что это и есть нормальная температура, — сообщил ТАСС метеоролог.

По данным популярных погодных пабликов, температура начнет расти в воскресенье. Днем ожидается +25 градусов и уже без осадков. Дальнейшее повышение температуры прогнозируется на следующей неделе. К ее концу прогнозируется уже до +30 градусов. А значит, что желающих искупаться в водоемах опять будет много. Ранее «Призыв» рассказывал, что обстановка на водных объектах в регионе продолжает оставаться напряжённой. В водоемах Владимирской области уже утонул 21 человек. Среди них – 6 детей. С начала этой недели на водоёмах погибли два человека.