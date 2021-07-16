Синоптики назвали сроки завершения аномальной жары

Аномальная жара, установившаяся во Владимирской области, а вместе с ней и во всей Центральной России, ослабит свои позиции. Ситуация изменится в начале следующей недели.

Похолодает на 10 градусов

Влияние на погоду окажет холодный атмосферный фронт. По данным погодных погодных пабликов, температура будет понижаться каждый день. К следующему четвергу она упадет сразу на 10 градусов. В этот день на данный момент прогнозируется +22 градуса. Для сравнения, сегодня днем воздух прогреется до +32 градусов. Также в течение всей грядущей недели стоят дожди.

— На следующей неделе произойдет смена воздушных масс, и к нам придет температурный фон, который в рамках нормы. Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится, — сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Схожий прогноз сделал и Гидрометцентр. В понедельник характер погоды будет меняться – вновь пройдут кратковременные дожди с грозами, и жара отступит, говорится на официальном сайте метеорологической службы.

Смена температурного режима начнется в понедельник.

В выходные пока жарко

Сильные осадки и грозу Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировал в нашем регионе накануне. В областном центре дождя не случилось, зато в районах региона, граничащих с Московской областью, бушевала непогода. Жители Киржачского района в социальных сетях поделились видео, на которых снят настоящий ураган.

Тем не менее даже прошедшие локальные осадки экстремальную жару не сбили. В грядущие выходные наш регион будет находиться под влиянием очень теплых и неустойчивых воздушных масс. Будет жарко, вероятность дождей будет незначительной.

При такой погоде возникает риск природных пожаров и происшествий на воде.

Сейчас в регионе из-за аномально высоких температур и дефицита осадков установлен четвертый класс пожарной опасности. Разводить открытый огонь в любых целях запрещается. Въезды в леса Владимирской области ограничили. В местах, наиболее подверженных лесным пожарам, где растут хвойные молодые деревья, организовали контрольно-пропускные пункты и перекрыли дорогу шлагбаумами.

Ежедневно проходят противопожарные рейды. Под особым вниманием садовые некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня. Профилактические мероприятия проходят и на «диких» пляжах. С отдыхающими на воде проводится разъяснительная работа. С начала года на водоемах Владимирской области утонули уже 30 человек, из них 6 детей. Только за первые два дня этой недели утонули четыре человека.