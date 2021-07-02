Швейное производство вспыхнуло в Александрове

Крупный пожар произошел сегодня днем в Александрове. Загорелось здание, в котором располагается швейное производство. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 240 квадратных метров. На месте ЧП работали 8 единиц техники и 22 человека личного состава.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13.59. Через час пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — сообщают спасатели.

По информации чрезвычайного ведомства, во время пожара пострадали кровля и внутренняя отделка на втором этаже здания. Причины ЧП еще предстоит установить. На данный момент никаких, даже предварительных выводов, специалисты не озвучивают.

Погибших и пострадавших на пожаре нет.

О силе пожара можно судить по кадрам, распространенным в популярных городских пабликах. Местные жители сначала предположили, что горит производство по изготовлению дверей. Позднее пришло уточнение, что речь идет о ЧП на швейном производстве, расположенном на улице Киржачской. Судя по видео, дым от пожара хорошо был виден издалека.

Столовая в Гусь-Хрустальном

В начале июня сотрудники МЧС тушили крупное возгорание в столовой города Гусь-Хрустального. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Существовала угроза перехода пламени на соседние строения. Огнеборцы смогли оперативно локализовать возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Тогда в комментариях под новостью местные жители отмечали, что кровля одновременно загорелась в нескольких местах. Именно поэтому люди тогда предположили, что пожар мог вспыхнуть в результате злого умысла. При этом утверждать это пока рано.