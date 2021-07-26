Шли мимо — решили зайти: подробности ночных проверок владимирского общепита

В ночь с 24 на 25 июля во владимирских кафе и ресторанах прошли рейды. Проверяли выполнение противоковидных требований. Такой жест чиновников рестораторы восприняли с большой обидой. Они даже собираются писать заявление в прокуратуру. Приводим подробности битвы владимирского бизнеса и власти.

У владимирских рестораторов есть чатик в Телеграме. В последнее время там только и разговоров, что о новых ограничениях: то вводят QR-коды, то отменяют QR-коды, то встреча с вице-губернатором, то с самим губернатором.

Иногда в чат врывается инсайдер с предупреждением. К примеру, рестораторы знали и сообщили журналистам заранее о том, что на брифинге по текущей эпидситуации непривитым запретят посещать кафе и рестораны.

Завтра проверки

Не успели предприниматели порадоваться своей победе в борьбе с QR-кодами, приходит новое предупреждение: «обещают проверки завтра».

— Главная фишка в том, что губернатор ранее строго наказал бизнес не кошмарить, — говорит ресторатор и вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области Александр Юрьев.

Проверки, которые обещали в пятницу, на деле прошли в ночь с субботы на воскресенье. Заведения проверяли сотрудники департамента предпринимательства совместно с сотрудниками Росгвардии.

— Все это происходит, несмотря на то, что на территории РФ действует мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства, — сказано в обращении рестораторов, которое они разослали в СМИ.

Случайный рейд

Скорее всего, бизнес-сообщество ссылается на мораторий на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2020 г. № 1969. Смысл документа в том, чтобы упростить жизнь предпринимателям в непростое время ковидных ограничений.

Генеральная прокуратура РФ разъяснила, что запрет на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году распространяется лишь на некоторые виды надзора: пожарный, санитарный, в сфере миграции.

Но дело в том, что мораторий распространяется на ПЛАНОВЫЕ проверки. А то, что происходило в ночь с субботы на воскресенье во Владимире, было «случайным рейдом». Так назвали мероприятие представители департамента.

— Случайно зашли, если увидели нарушение, предупредили или составили протокол, — цитирует слова проверяющих Александр Юрьев.

Несуществующие документы

«Случайно» в тот вечер проверили кафе «Чито-Грито», «Пшеничный кот», «ZZZED» , «Хинкальный дом», «Пятница» и другие. Проверяли выполнение указа губернатора, причем, по мнению рестораторов, чрезмерно и неправомерно.

— У нас требовали журнал о вакцинации сотрудников. Что это за документ? Где находится его утвержденный формат и на основании чего он вообще должен присутствовать, проверяющие ответить не смогли, — рассказывает Александр Юрьев.

Пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова тоже не знает, о каком документе идет речь.

— Мы дали бизнес-сообществу время до 15 сентября. Люди должны успеть сделать обе прививки, до этого времени никто проверять привитость сотрудников не должен, — объяснила она.

Дальше проверяющие участники «случайного рейда» стали требовать от рестораторов наличие в смене 80% привитых сотрудников от COVID-19. На данный момент никаких распоряжений или указов по этому поводу не существует.

Суровые требования

Представители департамента требовали выключить фоновую музыку, расставить столики в шахматном порядке, отказывать в обслуживании гостям заведения, если те шли от столика до туалета без маски.

Оказавшимся вне столика клиентам без маски рестораторы должны указать на дверь.

При этом, как уточняют владельцы заведений, все сотрудники работают в масках, обрабатываются руки и поверхности, маски предоставляют всем посетителям.

— Но сопровождать каждого гостя в туалет не представляется возможным, — доказывает Юрьев. Трудно с ним не согласиться.

Проверки продолжатся

Рестораторов предупредили, что на следующей неделе проверки продолжатся. На этот раз уже совместно с Роспотребнадзором. Марина Колтунова такой возможности не исключила.

— Даже если такие проверки планируются, мы о них заранее предупреждать не будем, — сказала пресс-секретарь.

Мораторий на проверки не включает в себя проверку противоковидных мер. Более того, внеплановые проверки никто и не отменял, считают в Роспотребнадзоре.

Ничего личного?

Владимирский бизнес дает неординарную оценку произошедшему. А именно: считает, что рейды имеют не столько административную подоплеку, сколько личную. Это-де ответ на жесткую позицию, которую заняли предприниматели во время боданий с «Белым домом», когда чиновники хотели запретить посещение общепита гражданами без прививки.

— Данные события воспринимаются объединённой сферой услуг как сведение счетов вице-губернатора Ремиги А.А. и подчиненного ему департамента предпринимательства за несогласие отрасли с чрезмерными требованиями отменённого указа № 106, — говорится в обращении рестораторов.

Бизнесмены планируют обратиться лично к губернатору Владимиру Сипягину и пожаловаться в прокуратуру. Рестораторам уже явно нечего терять, учитывая, что обещанные меры поддержки так и остались пока только обещанными.