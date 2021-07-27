Школу в Кольчугино приняли с нарушениями. Возбуждены уголовные дела

Что ни школа, то скандал. То экс-директора «Облстройзаказчика» отправили под суд за взятку при сдаче собинской школы. То теперь двух бывших кольчугинских чиновников привлекают к ответственности за халатную приёмку местной школы. Её ввели в эксплуатацию в марте прошлого года. А недавно выяснилось, что сделано это с нарушениями.

Два дела

На днях возбудили дело в отношении экс-начальника муниципального казённого учреждения «Управление районного хозяйства». Ранее, в мае, под следствие попал начальник отдела капитального строительства того же МКУ. А всё из-за плит перекрытия на школе. Толщина огнезащитного состава на них оказалась значительно меньше, чем предусмотрено проектом. Но школу-то приняли!

— Без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности подписал акты выполненных работ, — указывает на бывшего начальника МКУ пресс-релиз Следственного управления СК РФ.

В вину экс-руководителю казённого учреждения вменяют халатность (ч. 1 ст. 293 УК). А его прежнему подчинённому — превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

-Незаконные действия должностных лиц при приёмке выполненных работ привели к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму свыше 9 млн рублей, — сообщил пресс-релиз УФСБ по Владимирской области. Именно материалы «чекистов» стали поводом к началу следствия и возбуждению уголовного дела.

Вопрос безопасности

Школу в Кольчугино очень ждали. Первая попытка построить школу в микрорайоне №1 предприняли ещё в 90-е годы прошлого века. Но не осилили. К лету 2017 года, когда стали строить школу по новому проекту, от прежних построек остались руины.

Школа в Кольчугино рассчитана на 550 учащихся.

Стройка шла трудно. За дело взялись тамбовчане, они выиграли торги. Но возникали сложности. То финансовые, то юридические, то с работниками и стройматериалами. Сроки открытия школы переносили 4 раза! В марте 2020-го, наконец, сдали долгострой. Но, как теперь выясняется, с «косяками».

— При осмотре огнезащитного покрытия плит перекрытия установлено, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом, то есть не сможет обеспечить необходимое время для эвакуации людей, — сообщило следствие.

Есть такое понятие, как предел огнестойкости плит. В зависимости от марок и состава бетона в объятом пламени здании перекрытия могут выдержать определённое время – скажем, час или два. Это как раз тот период, за который можно провести эвакуацию людей. Естественно, чем меньше огнестойкость – тем меньше времени на спасение.

Если предел огнестойкости меньше требуемого, то выполняют огнезащитное покрытие. Например, плитами минеральной ваты, вспучивающимися покрытиями, огнеупорной штукатуркой и т.п. В Кольчугино, видимо, на этом решили сэкономить. А проверяющие — не заметили.

Школу при таких нарушениях нельзя было принимать в эксплуатацию.

-Установлено, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом, то есть не обеспечивает необходимое время для эвакуации людей, — объяснили следователи.

Если дело дойдёт до суда и устоит там, бывшие чиновники будут наказаны. Но дело уже не в них. Очевидно, что нарушения нужно будет устранить. А на это понадобятся время и деньги. Хватит ли их до начала наступления нового учебного года, пока ответить трудно.